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  4. Guduvanchery Woman Murder Case: Couple Arrested in Manipur
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (11:57 IST)

கர்ப்பிணியை கொலை செய்த கள்ளக்காதலன்.. யூடியூப் பார்த்து உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டியதாக வாக்குமூலம்..

murder
Written By: SIVA
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (11:57 IST)
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கூடுவாஞ்சேரியில் பெண் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த தம்பதி மணிக் உத்தீன் லஸ்கா், பகவதி மாஜி ஆகியோரை தனிப்படை போலீஸார் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் கைது செய்துள்ளனர். கொலை செய்யப்பட்ட பெண் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஹயாத்துன் நிஷா என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஆக்ரா சென்ற ரயிலின் பின்புற பெட்டியில் கேட்பாரற்று கிடந்த பெட்டியை போலீஸார் சோதனையிட்டபோது, அதில் எலும்புகள் மற்றும் உடல் உறுப்புகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அந்த பெட்டியை ரயிலில் ஏற்றி சென்ற காட்சிகள் கிடைத்தன. அவர்கள் கூடுவாஞ்சேரியில் வசித்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
 
அவர்கள் தங்கியிருந்த வீட்டில் போலீஸார் சோதனை நடத்தியபோது, உடல் பாகங்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தம்பதி மீது சந்தேகம் வலுத்தது. போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில், மணிக் உத்தீன் லஸ்காவுக்கும் ஹயாத்துன் நிஷாவுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு பின்னர் நெருக்கமான தொடர்பாக மாறியதாகக் கூறப்படுகிறது. நிஷா கர்ப்பமான நிலையில், கருவைக் கலைக்க மறுத்ததால் அவரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டதாக போலீஸாரிடம் மணிக் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
 
மேலும், நிஷாவுக்கு விஷம் கொடுத்து கொலை செய்த பின்னர் உடலை மறைக்க முயன்றதாகவும் விசாரணையில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உடலை துண்டுகளாக பிரிப்பது தொடர்பாக யூடியூப் விடியோக்களை பார்த்ததாகவும் அவர் வாக்குமூலம் அளித்ததாக போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
இந்த கொலையில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா, கொலைக்கான முழுமையான காரணம் என்ன என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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