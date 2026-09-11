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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (11:56 IST)

சக பெண் ஊழியருக்கு பாலியல் தொல்லை.. சென்னையில் ஜிஎஸ்இ அதிகாரி அதிரடி கைது..!

ஜிஎஸ்டி ஆய்வாளர் கைது
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (11:56 IST)
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சென்னையை அடுத்த முகப்பேரில் உள்ள ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த பெண் சக ஊழியருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த புகாரின் பேரில், 28 வயது ஜிஎஸ்டி ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 
முகப்பேர் 2-வது பிரதான சாலையில் உள்ள ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த சௌரவ் என்ற வாலிபர் ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். அதே அலுவலகத்தில் ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த 32 வயது பெண் ஒருவரும் ஜிஎஸ்டி ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
 
சௌரவ் கடந்த சில நாட்களாகத் தம்முடன் பணிபுரியும் அந்த பெண்ணிடம் இரட்டை அர்த்தத்திலான பேச்சுகளிலும், ஆபாசமான கருத்துகளை தெரிவித்தும் தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அந்த பெண், திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் அளித்தார்.
 
புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி அந்த பெண்ணின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தனர். அதன்பிறகு சௌரவ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதை தொடர்ந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு அவர் நீதித்துறை காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அலுவலகத்தில் சக ஊழியருக்கு தொல்லை கொடுத்த ஜிஎஸ்டி அதிகாரி கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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