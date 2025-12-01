திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025
திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025 (10:47 IST)

திருமணமான சில மணி நேரத்தில் மணமகன் பரிதாப மரணம்.. மணமக்கள் வீட்டார் அதிர்ச்சி..!
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு அடுத்த அரும்பாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்த அஜீத்குமார் என்பவருக்கும் கள்ளக்குறிச்சியை சேர்ந்த சந்தியாவுக்கும் நேற்று அரும்பாக்கம் ரேணுகாம்பாள் கோயிலில் திருமணம் நடைபெற்றது.
 
திருமணம் முடிந்த சில மணி நேரத்தில், மணமக்கள் மற்றும் உறவினர்கள் கோயில் வளாகத்தில் இருந்தபோது, மணமகன் அஜீத்குமார் மணக்கோலத்துடனேயே கோயில் குளத்துக்கருகே சென்றார். நீண்ட நேரமாகியும் அவர் திரும்பி வராததால், தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கிய உறவினர்கள், அவர் கோயில் குளத்தில் சடலமாக மிதப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
 
உடனடியாக சடலம் மீட்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து கலவை போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அஜீத்குமார் தற்கொலை செய்துகொண்டாரா, தவறி விழுந்து இறந்தாரா அல்லது யாரேனும் அவரை கொலை செய்தார்களா என்ற கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
திருமண நாளில், மணக்கோலத்திலேயே மணமகன் உயிரிழந்த இந்த சோக சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
