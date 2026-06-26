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சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி: ரூ.284 கோடி மதிப்புள்ள நடைபாதை டெண்டர்கள் ரத்து!
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் நடைபாதைகள் அமைப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.284 கோடி மதிப்புள்ள பிரம்மாண்ட திட்டத்தின் டெண்டர்களை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது.
முந்தைய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டு, பிப்ரவரி மாதம் கோரப்பட்ட இந்த டெண்டர்களில் மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் நகரம் முழுவதும் நடைபாதைகளை அமைக்க 35 பேக்கேஜ்களாக டெண்டர்கள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால், திட்ட மதிப்பீட்டை விட நான்கு மடங்கு வரை கூடுதல் செலவீனங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு மட்டுமே சாதகமாக டெண்டர்கள் முன்கூட்டியே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது , தேவையில்லாத கூடுதல் உதிரிபாகங்களை விரிவான திட்ட அறிக்கையில் சேர்த்தது போன்ற பல்வேறு முறைகேடுகள் அம்பலமாகியுள்ளன.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் இந்த முறைகேடான கூட்டு, அரசு கஜானாவிற்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் என தற்போதைய நிர்வாகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இருப்பினும், இந்த திட்டம் முழுமையாக கைவிடப்படாது என்றும், திட்ட அறிக்கை மீண்டும் முழுமையாக மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டு, சரியான மதிப்பீட்டுடன் புதிய டெண்டர்கள் விரைவில் கோரப்படும் என்றும் சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.
Edited by Siva
Samsung Galaxy M47 5G.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி அறிவிப்பு...!
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்துள்ள சாம்சங் நிறுவனம், தனது அடுத்த அதிரடி தயாரிப்பான Samsung Galaxy M47 5G மொபைலை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகிவிட்டது. Next Level Monster என்ற மிரட்டலான அடைமொழியுடன் வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், ஜூன் 29 ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.
முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதத்தில் ஒன்றிய அரசு இல்லை.. அதற்கு பதிலாக இந்திய அரசு... இணக்கமாக செல்கிறாரா?
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள், தன் அரசு சார்பில் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளில் மத்திய அரசை குறிக்க "ஒன்றிய அரசு" என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக "இந்திய அரசு" என்ற சொல்லை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார். முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் டெல்லி அரசை "ஒன்றிய அரசு" என்றே தொடர்ந்து அழைத்து வந்த நிலையில், புதிய முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி மாற்றம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.