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Last Updated : Sunday, 7 June 2026 (12:34 IST)

செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..

செந்தில் பாலாஜி
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (12:32 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (12:34 IST)
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தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு  தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.
 
போக்குவரத்துத் துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி கோடிக்கணக்கில் பணம் பெற்றதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், செந்தில் பாலாஜி கடந்த காலங்களில் அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு நீண்ட காலம் சிறையில் இருந்தார். 
 
சிறைவாசத்திற்குப் பிறகு அவர் ஜாமீனில் வெளிவந்திருந்தாலும், அவர் மீதான வழக்கு விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் மீது நீதிமன்ற விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்துவதற்கும், குற்றப்பத்திரிகையின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கும் மாநில ஆளுநரின் அனுமதி அவசியமாகிறது.
 
தற்போது ஆளுநர் அளித்துள்ள இந்த ஒப்புதல், அமலாக்கத்துறைக்கு கூடுதல் பலத்தை அளித்துள்ளது. இதனால் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான சட்டப் போராட்டங்கள் மேலும் தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அதிரடி முடிவு தமிழக அரசியல் களத்தில், குறிப்பாக ஆளும் திமுக தரப்பில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், எதிர்க்கட்சிகள் இதனை உற்றுநோக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
 
Edited by Siva
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