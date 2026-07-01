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Last Updated : Wednesday, 1 July 2026 (14:17 IST)

தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பே இல்லை.. மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பி. சண்முகம் கண்டனம்!

தமிழக அரசியல்
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (14:16 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (14:17 IST)
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தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு மூன்று மாதத்தில் கவிழ்ந்துவிடும், ஆறு மாதத்தில் கவிழ்ந்துவிடும் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறி வரும் விமர்சனங்களுக்கு,  கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்  தலைவர் பெ. சண்முகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அதிரடி பேட்டி தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சண்முகம், தற்போதைய அரசு முழு பெரும்பான்மையுடன், வலுவான அடித்தளத்துடன் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டினார். ஆட்சி கவிழ்வதற்கோ அல்லது பலவீனமடைவதற்கோ எந்தவொரு அரசியல் சூழலும் தற்போது தமிழகத்தில் இல்லை என்று அவர் திட்டவட்டமாகக் கூறினார்.
 
மேலும் அவர் பேசுகையில், "நாங்கள் இந்த அரசுக்கு எங்களது உறுதியான ஆதரவை வழங்கியுள்ளோம். அதுமட்டுமின்றி, கூட்டணியில் உள்ள மற்ற கட்சிகளும் ஆட்சியில் நேரடியாகப் பங்கேற்று அமைச்சரவையில் பொறுப்பு வகிக்கிறார்கள். போதிய இடங்களுடன் பெரும்பான்மை பலம் இருக்கும்போது, இன்னும் சில மாதங்களில் ஆட்சி கவிழும் என்று ஸ்டாலின் அவர்கள் கூறுவது முற்றிலும் ஏற்புடையதல்ல; அதற்கு எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லை" என்று மிகத் தெளிவாக விளக்கமளித்தார்.
 
எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள சண்முகத்தின் இந்த நேர்காணல், தற்போதைய கூட்டணி அரசாங்கத்தின் ஒற்றுமையையும் பலத்தையும் பறைசாற்றுவதாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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