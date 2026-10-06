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  4. Government to Withdraw Jan 2026 Order Regularising Illegal Quarries, High Court Extends Stay
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (17:21 IST)

சட்டவிரோத குவாரி.. திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட அரசாணை ரத்து..நீதிமன்றத்தில் தவெக அரசு தகவல்...

சட்டவிரோத குவாரி
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (17:21 IST)
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சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகளை வரைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையின் போது, தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் முக்கிய தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
 
கடந்த 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம், சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகளை குறைந்த அளவு அபராதம் விதித்து வரைமுறைப்படுத்தும் வகையில் அரசு தரப்பில் அரசாணை ஒன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அரசாணைக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை, அதற்கு ஏற்கனவே இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது.
 
இந்நிலையில், இவ்வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, 2026 ஜனவரியில் வெளியிடப்பட்ட அந்த சர்ச்சைக்குரிய அரசாணையை விரைவில் திரும்பப்பெற உள்ளதாக தமிழக அரசு தரப்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் முறைப்படியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
அரசு தரப்பின் இந்தத் தகவலை பதிவு செய்துகொண்ட நீதிமன்றம், சட்டவிரோத குவாரிகளை வரைமுறைப்படுத்தும் அந்த அரசாணைக்கான இடைக்கால தடையை மேலும் நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. அரசின் இந்த முடிவு, இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதிலும் சட்டவிரோதச் சுரங்க நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் முக்கியத் திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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