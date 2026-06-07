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மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தக் கட்டணக் குறைப்பு வெறும் நிதி சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல; இது பள்ளிகளின் மீதான தேவையற்ற நிர்வாகப் சுமையைக் கணிசமாகக் குறைக்கும். ஆண்டுதோறும் உரிமத்தைப் புதுப்பிக்க கல்வி நிறுவனங்கள் செலவிட்ட காலமும், தேவையற்ற அலைச்சல்களும் இனி தவிர்க்கப்படும். இதனால் ஏற்படும் நிதிச் சேமிப்பு, பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவும், நவீன தொழில்நுட்பக் கற்றல் உபகரணங்களை வாங்கவும் பெரிதும் உதவும்.
இறுதியில், இந்தச் சுமைக்குறைப்பின் உண்மையான பலன் மாணவர்களையே சென்றடையும். நிர்வாகச் செலவுகள் குறையும் போது, பள்ளிகள் தங்களின் முழுக் கவனத்தையும் மாணவர்களின் கல்வித் தரம், ஒழுக்கம் மற்றும் தனித்திறன் மேம்பாட்டில் செலுத்த முடியும்.
தேவையற்ற நிதி நெருக்கடிகள் இல்லாத சூழல், ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான கற்றல் களத்தை உருவாக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. அரசின் இந்த முற்போக்கான முடிவு, தமிழகக் கல்வியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல உதவும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை.
Edited by Siva
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.
தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!
தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.