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Last Updated : Sunday, 7 June 2026 (12:44 IST)

மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!

மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (12:41 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (12:44 IST)
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மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்தக் கட்டணக் குறைப்பு வெறும் நிதி சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல; இது பள்ளிகளின் மீதான தேவையற்ற நிர்வாகப் சுமையைக் கணிசமாகக் குறைக்கும். ஆண்டுதோறும் உரிமத்தைப் புதுப்பிக்க கல்வி நிறுவனங்கள் செலவிட்ட காலமும், தேவையற்ற அலைச்சல்களும் இனி தவிர்க்கப்படும். இதனால் ஏற்படும் நிதிச் சேமிப்பு, பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவும், நவீன தொழில்நுட்பக் கற்றல் உபகரணங்களை வாங்கவும் பெரிதும் உதவும்.
 
இறுதியில், இந்தச் சுமைக்குறைப்பின் உண்மையான பலன் மாணவர்களையே சென்றடையும். நிர்வாகச் செலவுகள் குறையும் போது, பள்ளிகள் தங்களின் முழுக் கவனத்தையும் மாணவர்களின் கல்வித் தரம், ஒழுக்கம் மற்றும் தனித்திறன் மேம்பாட்டில் செலுத்த முடியும். 
 
தேவையற்ற நிதி நெருக்கடிகள் இல்லாத சூழல், ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான கற்றல் களத்தை உருவாக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. அரசின் இந்த முற்போக்கான முடிவு, தமிழகக் கல்வியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல உதவும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை.
 
Edited by Siva
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Webdunia

மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!

மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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