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அரசின் அனுமதி இல்லாமல் ஆளுநரை அதிகாரிகள் சந்திக்க கூடாது: அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அதிரடி எச்சரிக்கை!
மதுரையில் நடைபெற்ற மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தில் தமிழக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கலந்துகொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் வெளியிட்ட அதிரடி உத்தரவு மற்றும் எச்சரிக்கை தற்போது தமிழக அரசியல் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், "தமிழக அரசின் முறையான அனுமதி இல்லாமல் அரசு அதிகாரிகள் யாரும் இனி ஆளுநரை சந்திக்க நேரில் செல்லக்கூடாது" என்று கறாராக தெரிவித்தார். மேலும், அரசின் திட்டங்களை ஆய்வு செய்யும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு கிடையாது என்றும், அரசின் நிர்வாக நடைமுறைகளை மீறி அதிகாரிகள் செயல்படக் கூடாது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அரசின் வழிகாட்டுதல்களையும் அனுமதியையும் பெறாமல் எந்தவொரு அதிகாரியாவது தன்னிச்சையாக ஆளுநரைச் சந்தித்தால், அவர்கள் மீது துறை ரீதியாக மிகக் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார்.
அரசின் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் அதிகாரிகளின் முழு கவனம் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விடுத்துள்ள இந்த அதிரடி உத்தரவு, ஆளுநர் மாளிகைக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இடையே நிலவி வரும் அதிகாரப் போட்டியை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
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