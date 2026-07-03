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ரூ.23 லட்சம் மோசடி: முன்னாள் அமைச்சர் உதவியாளர் எனகூறிய நபரின் வீட்டிற்கு சீல்! DVAC அதிரடி
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தை சேர்ந்த இளஞ்செழியன் என்பவர், முன்னாள் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கரனின் உதவியாளர் என்று கூறிக்கொண்டு, அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பலரிடம் பணம் வசூலித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, அரசு பணி பெற்று தருவதாகக் கூறி சுமார் 23 லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினருக்கு புகார்கள் வந்தன.
இப்புகாரின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இன்று ஜெயங்கொண்டத்தில் உள்ள இளஞ்செழியனின் வீட்டிற்கு சென்று அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். நீண்ட நேரம் நடைபெற்ற இந்த சோதனையின்போது, அரசு வேலைக்கான போலி ஆவணங்கள் மற்றும் சில முக்கியப் பத்திரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதிகாரிகள் சோதனைக்கு சென்றபோது இளஞ்செழியன் வீட்டில் இல்லை என்று தெரிகிறது. இதனால், சோதனையின் முடிவில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அவரது வீட்டைப் பூட்டி அதிரடியாக சீல் வைத்தனர். முன்னாள் அமைச்சரின் பெயரை பயன்படுத்தி, அரசு வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி லட்சக்கணக்கில் மோசடி செய்த நபரின் வீட்டிற்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சீல் வைத்துள்ள இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க சதியா? இசிஆர் நட்சத்திர ஓட்டலில் திமுக - அதிமுக பிரமுகர்கள் ரகசிய ஆலோசனையா?
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் நோக்கோடும், அதன் அரசியல் நகர்வுகளை முடக்கும் வகையிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவின் முக்கிய பிரமுகர்கள் இணைந்து ரகசிய ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை: சவரன் ரூ.1,09,600-ஐ எட்டியது!
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குதிரை பேரம் என்றால் என்ன? சன் டிவி நிருபருக்கு பாடம் எடுத்த பிரவீன் சக்ரவர்த்தி
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது த.வெ.க மற்றும் திமுக இடையே காரசாரமான விவாதங்களால் சூடேறியுள்ளது. சமீபத்தில் த.வெ.க-வில் மாற்றுக்கட்சியினர் இணைந்தது குறித்து திமுகவின் சன் டிவி நிருபர் கேள்விகளை முன்வைத்த நிலையில், அதற்குப் பதிலடி தரும் வகையில் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி சில அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
ரூ.23 லட்சம் மோசடி: முன்னாள் அமைச்சர் உதவியாளர் எனகூறிய நபரின் வீட்டிற்கு சீல்! DVAC அதிரடி
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தை சேர்ந்த இளஞ்செழியன் என்பவர், முன்னாள் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கரனின் உதவியாளர் என்று கூறிக்கொண்டு, அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பலரிடம் பணம் வசூலித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, அரசு பணி பெற்று தருவதாகக் கூறி சுமார் 23 லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினருக்கு புகார்கள் வந்தன.