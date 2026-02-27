தாம்பரம் - கடற்கரை மின்சார ரயில்.. இனி மாம்பலம், கிண்டி மற்றும் எழும்பூர் மட்டுமே நிற்கும்..!
சென்னை புறநகர் ரயில் பயணிகளின் வசதிக்காக, தாம்பரம் மற்றும் சென்னை கடற்கரை இடையே இன்று முதல் அதாவது பிப்ரவரி 27 முதல் கூடுதலாக 20 விரைவு மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10 மற்றும் 11-வது நடைமேடைகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாக வழக்கமான புறநகர் ரயில் சேவைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்க இந்த மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த விரைவு மின்சார ரயில்கள் மாம்பலம், கிண்டி மற்றும் எழும்பூர் ஆகிய முக்கிய நிலையங்களில் மட்டும் நின்று செல்லும். அலுவலகம் செல்வோர் மற்றும் மாணவர்கள் நெரிசலின்றி பயணிக்க இது பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
எழும்பூர் பராமரிப்பு பணிகள் முடியும் வரை இந்த கூடுதல் சேவை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பயணிகள் இந்த விரைவு ரயில் சேவையை பயன்படுத்தித் தங்களது பயணத்தைத் திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
