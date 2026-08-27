தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்.. இப்போதே அரசு தங்கத்தை வாங்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும்... தங்கநகை துறை அறிவுரை..
அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டம் குறித்து தங்க நகைத்துறை சார்பில் பல்வேறு கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்துக்கான ஒப்பந்தம் ஜாய் ஆலுக்காஸ் மற்றும் கல்யாண் ஜூல்லர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மிகக்குறைந்த செய்கூலி மற்றும் சேதாரத்தில் மோதிரம் தயாரிக்க முன்வந்தது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தென்னிந்திய புல்லியன் அசோசியேசன் தலைவர் சுரபி கார்த்திக் கூறுகையில், அரசிடம் போதிய நிதி இருந்தால் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும் என்றார். முதல் கட்டமாக சுமார் 4.40 லட்சம் மோதிரங்கள் 22 கேரட் 916 தரத்தில் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், இதற்கு சுமார் 400 கிலோ தங்கம் தேவைப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
ஆனால், திட்டத்துக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக தங்கத்தின் விலை உயர்வு இருக்கலாம் என அவர் எச்சரித்துள்ளார். தற்போது இருக்கும் விலை அடுத்த சில ஆண்டுகளும் தொடர்ந்தால் திட்டமிட்ட நிதிக்குள் செயல்படுத்த முடியும். ஆனால் தங்கத்தின் விலை வேகமாக உயர்ந்தால் அரசின் செலவு கணிசமாக அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
இதனால் அரசு முன்கூட்டியே தேவையான தங்கத்தை வாங்கி வைத்தால் விலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பை குறைக்கலாம் என்றும் அவர் ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளார். மேலும், நகை உற்பத்தியாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினால் நடைமுறை சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண முடியும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
அடுத்தகட்டங்களில் டெண்டரை பல நிறுவனங்களுக்கு பிரித்து வழங்கினால், கோவை, சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர் நகை உற்பத்தியாளர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஹால்மார்க் முத்திரை இருப்பதால் தங்கத்தின் தரத்தை கண்காணிக்கவும் முடியும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva