ராகுல் காந்தி வரும்போது கோ பேக் காங்கிரஸ் பதாகை... திமுக தொண்டர்களால் பரபரப்பு...
மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான ஆலோசனைகளுக்காக் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்னைக்கு வருகை தந்தபோது, திமுக தொண்டர்கள் சிலர் "கோ பேக் காங்கிரஸ்" என்ற பதாகைகளை ஏந்திப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக இடையே நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகளின் வெளிப்பாடாகவே இந்த போராட்டம் பார்க்கப்படுவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
தேசியத் தலைவர்களின் வருகையின் போது கூட்டணிக் கட்சியினரே இவ்வாறு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது அரசியல் களத்தில் புதிய விவாதங்களை தூண்டியுள்ளது. மறுபுறம், மாநிலத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசின் ஆதரவாளர்கள், எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்குள் நிலவும் இந்த உள்முரண்பாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டி விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த நிர்வாகிகள் தரப்பில், இது ஒரு சிலரின் தனிப்பட்ட உணர்ச்சிவசப்பட்ட செயல்பாடே தவிர ஒட்டுமொத்தக் கட்சியின் நிலைப்பாடு அல்ல என்றும், கூட்டணி ஒற்றுமையில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.