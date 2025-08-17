ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025 (10:54 IST)

பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள்ல போய் கம்பு சுத்துங்க! - ஆளுநர் ரவியை சாடிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்!

தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியதற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்து பேசியுள்ளார்.

 

தர்மபுரியில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் கலந்துக் கொண்டுள்ள முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ரூ.512 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார்.

 

பின்னர் விழாவில் பேசிய அவர் “இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு வளர்ந்து வருகிறது. இதை நீங்களோ நானோ மட்டும் சொல்லவில்லை. ஒன்றிய அரசின் புள்ளி விவரங்களே சொல்கின்றன. அதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் ஆளுநர் மேடைகளில் புலம்பி வருகிறார்.

 

தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என ஆளுநர் கூறுகிறார். அவர் தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் தரவுகளை பார்த்து. பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள் சென்று கம்பு சுற்ற வேண்டும். தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக பேசிவரும் ஆளுநரை வைத்து பாஜக இழிவான அரசியலை செய்து வருகிறது” என பேசியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

65 வயது பெற்ற தாயை இருமுறை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த மகன்.. தகாத உறவுக்கு தண்டனை என விளக்கம்..!

65 வயது பெற்ற தாயை இருமுறை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த மகன்.. தகாத உறவுக்கு தண்டனை என விளக்கம்..!டெல்லியில் 65 வயது தாயை தொடர்ச்சியாக இருமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக 39 வயது மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தனது தாயின் கடந்தகால தகாத உறவுகளுக்கு தண்டனை அளிப்பதாக கூறி இந்த கொடூர செயலை செய்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ராகுல் காந்தியின் ‘வாக்காளர் உரிமை’ யாத்திரை இன்று தொடக்கம்.. தேர்தல் ஆணையத்தை சந்திக்க மறுப்பு..!

ராகுல் காந்தியின் ‘வாக்காளர் உரிமை’ யாத்திரை இன்று தொடக்கம்.. தேர்தல் ஆணையத்தை சந்திக்க மறுப்பு..!காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி, வாக்காளர் உரிமை யாத்திரையை இன்று பீகாரில் தொடங்குகிறார்.

தீபாவளி விடுமுறை ரயில் முன்பதிவு இன்று தொடக்கம்.. 20% தள்ளுபடி கட்டணம்..!

தீபாவளி விடுமுறை ரயில் முன்பதிவு இன்று தொடக்கம்.. 20% தள்ளுபடி கட்டணம்..!இந்த ஆண்டு தீபாவளி, அக்டோபர் 20ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ரயில்களில் பயணிக்க விரும்பும் பயணிகள் ஆகஸ்ட் 17 முதல் ரயில் டிக்கெட்டுகளை இன்று முன்பதிவு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர்.

டீக்கடைக்கு ஏமாற்றி அழைத்து செல்லப்பட்ட இளம்பெண்.. 10 பேர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. அனைவரும் கைது..!

டீக்கடைக்கு ஏமாற்றி அழைத்து செல்லப்பட்ட இளம்பெண்.. 10 பேர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. அனைவரும் கைது..!தெலங்கானா மாநிலம், ஜனகாம் நகரில், ஒரு இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான வழக்கில், 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏஐ வீடியோ மூலம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது காங்கிரஸ்: தேர்தல் ஆணையம் குற்றச்சாட்டு..!

ஏஐ வீடியோ மூலம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது காங்கிரஸ்: தேர்தல் ஆணையம் குற்றச்சாட்டு..!வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் சமூக வலைத்தளங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியால் பகிரப்பட்ட ஒரு காணொளி 'செயற்கை நுண்ணறிவால்' உருவாக்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com