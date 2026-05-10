தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கின்றேன்: இலங்கை அதிபர் வாழ்த்து...!
தமிழகத்தின் 14-வது முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு உலக தலைவர்கள் மற்றும் தேசிய தலைவர்கள் தங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தனது முதல் சட்டமன்ற தேர்தலிலேயே 108 இடங்களை கைப்பற்றி, கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்துள்ள விஜய்க்கு, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் இலங்கை அதிபர் அனுர குமர திசநாயக்க ஆகியோர் வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பியுள்ளனர்.
பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில், தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு எப்போதும் மாநில அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றும் என்று உறுதியளித்துள்ளார். அவரது பதவிக்காலம் வெற்றிகரமாக அமையவும் பிரதமர் வாழ்த்தியுள்ளார். இது மத்திய-மாநில உறவுகளில் ஒரு சுமுகமான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
மறுபுறம், இலங்கை அதிபர் அனுர குமர திசநாயக்க, தமிழ்நாடு மற்றும் இலங்கை இடையிலான கலாச்சார மற்றும் வரலாற்றுப் பிணைப்புகளை நினைவு கூர்ந்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவும் ஆழமான உறவின் அடிப்படையில், பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் பிராந்திய செழுமைக்காக முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச அளவில் விஜய்க்கு கிடைத்துள்ள இந்த அங்கீகாரம், அவரது அரசியல் வருகையை உலகமே கூர்ந்து கவனிப்பதைக் காட்டுகிறது. இந்தப் புதிய அரசாங்கம் அண்டை நாடுகளுடனான உறவை வலுப்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva