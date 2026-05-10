ஞாயிறு, 10 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (12:54 IST)

தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கின்றேன்: இலங்கை அதிபர் வாழ்த்து...!

தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கின்றேன்: இலங்கை அதிபர் வாழ்த்து...!
தமிழகத்தின் 14-வது முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு உலக தலைவர்கள் மற்றும் தேசிய தலைவர்கள் தங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். 
 
தனது முதல் சட்டமன்ற தேர்தலிலேயே 108 இடங்களை கைப்பற்றி, கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்துள்ள விஜய்க்கு, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் இலங்கை அதிபர் அனுர குமர திசநாயக்க ஆகியோர் வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பியுள்ளனர்.
 
பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில், தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு எப்போதும் மாநில அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றும் என்று உறுதியளித்துள்ளார். அவரது பதவிக்காலம் வெற்றிகரமாக அமையவும் பிரதமர் வாழ்த்தியுள்ளார். இது மத்திய-மாநில உறவுகளில் ஒரு சுமுகமான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
 
மறுபுறம், இலங்கை அதிபர் அனுர குமர திசநாயக்க, தமிழ்நாடு மற்றும் இலங்கை இடையிலான கலாச்சார மற்றும் வரலாற்றுப் பிணைப்புகளை நினைவு கூர்ந்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவும் ஆழமான உறவின் அடிப்படையில், பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் பிராந்திய செழுமைக்காக முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச அளவில் விஜய்க்கு கிடைத்துள்ள இந்த அங்கீகாரம், அவரது அரசியல் வருகையை உலகமே கூர்ந்து கவனிப்பதைக் காட்டுகிறது. இந்தப் புதிய அரசாங்கம் அண்டை நாடுகளுடனான உறவை வலுப்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

மை பிரதர் ராகுல் காந்தி.. எனது நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.. பதவியேற்றவுடன் நன்றி சொன்ன முதல்வர் விஜய்..!

மை பிரதர் ராகுல் காந்தி.. எனது நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.. பதவியேற்றவுடன் நன்றி சொன்ன முதல்வர் விஜய்..!தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் உரையின் தொடக்கத்திலேயே உணர்வுப்பூர்வமான நன்றிகளை பகிர்ந்து கொண்டார். டெல்லியில் இருந்து நேரில் வந்து வாழ்த்திய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியை "மை பிரதமர் ராகுல் காந்தி" என விளித்து அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்தார். ராகுல் காந்தியின் வருகை தனக்கு பெரும் பலத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

முதல் வேலை வெள்ளை அறிக்கை தான்.. தமிழ்நாடு இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!

முதல் வேலை வெள்ளை அறிக்கை தான்.. தமிழ்நாடு இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க வகையில் பதவியேற்றுக்கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது நிர்வாக பணிகளை மிக அதிரடியாக தொடங்கியுள்ளார். நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் பதவியேற்ற சில நிமிடங்களிலேயே, மாநிலத்தின் தற்போதைய நிதிநிலை மற்றும் நிர்வாகச் சூழல் குறித்துத் தெளிவான 'வெள்ளை அறிக்கை' வெளியிட இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

200 யூனிட்டுக்கள் இலவசம், பெண்கள் பாதுகாப்பு கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார் முதல்வர் விஜய்...!

200 யூனிட்டுக்கள் இலவசம், பெண்கள் பாதுகாப்பு கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார் முதல்வர் விஜய்...!தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றவுடன், தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் விதமாக அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய். கோட்டையில் முதலமைச்சராக தனது முதல் நாளில், மக்கள் நலன் சார்ந்த மிக முக்கியமான கோப்புகளில் அவர் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் விஜய்

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் விஜய்தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் திரிஷா

விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் திரிஷாதமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பொறுப்பேற்கிறார். தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் காங்கிரஸ், விடுதலை

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com