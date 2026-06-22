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Last Updated : Monday, 22 June 2026 (12:21 IST)

முதலமைச்சர் விஜய் மிகச்சிறந்த டான்சர்.. நடிகை காயத்ரி ரகுராம் வாழ்த்து

முதலமைச்சர் விஜய்
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (12:19 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (12:21 IST)
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தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள், திரை உலக பிரபலங்கள் என பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகையும் அரசியல் பிரமுகருமான காயத்ரி ரகுராம், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தின் வாயிலாக நெகிழ்ச்சியான பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "எனது முதலமைச்சர், சக நடிகர் மற்றும் சிறந்த நடன கலைஞரான விஜய்க்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள். உங்களது மனஉறுதி, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சுயநம்பிக்கையை நான் எப்போதும் வியந்து பார்க்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
மேலும், தமிழ்நாட்டில் ஊழலை ஒழிப்பது, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது, மாநிலத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிப்பது போன்ற விஜய்யின் உன்னத இலக்குகள் அனைத்தும் நிறைவேற பிரார்த்திப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஏழை எளிய மக்களுக்கு தொடர்ந்து உதவிகள் செய்து, மக்கள் சேவையை தூய்மையான மனதுடனும், இரக்கத்துடனும் விஜய் தொடர வேண்டும் என்று வாழ்த்திய காயத்ரி ரகுராம், அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், மகிழ்ச்சியுடனும், எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் பெரும் வெற்றியடைய வேண்டும் எனத் தனது வாழ்த்துகளை நிறைவு செய்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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