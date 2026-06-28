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விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.
இதற்கான ஆரம்பகட்ட ஆய்வுகள் தற்போது தொடங்கியுள்ளன. இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக, சாலையின் இருபுறமும் உள்ளூர் வகை மலர்ச் செடிகள், நிழல் தரும் மரங்கள் மற்றும் புதர்கள் நடப்பட்டு பசுமையாக்கப்படும்.
விமானப் போக்குவரத்திற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் நேர்த்தியான நவீன விளக்கு வசதிகள் சாலையெங்கும் அமைக்கப்படும். மேலும், இந்த வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ள இரண்டு முக்கியப் பூங்காக்களும் புதிய பொலிவு பெறவுள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரம், பாரம்பரியக் கலைகள் மற்றும் சென்னையின் வரலாற்றைப் பிரதிபலிக்கும் வரவேற்கத்தக்க அலங்காரப் பலகைகள், நவீன வடிவமைப்பிலான பேருந்து நிறுத்தங்கள், தரமான நடைபாதைகள் மற்றும் மிதிவண்டிப் பாதைகள் போன்ற அழகியல் கூறுகள் இதில் இடம்பெறுகின்றன.
இத்திட்டத்திற்குத் தனியாக நிலம் கையகப்படுத்தத் தேவையில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்த வாரம் நடைபெறவுள்ள உயர் அதிகாரிகளின் கூட்டத்தில் இதன் முக்கிய அம்சங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு, பணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கப்படவுள்ளன.
Edited by Siva
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
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மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.