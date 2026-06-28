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Last Updated : Sunday, 28 June 2026 (11:58 IST)

விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...

சென்னை மாநகராட்சி
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (11:56 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (11:58 IST)
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சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.
 
இதற்கான ஆரம்பகட்ட ஆய்வுகள் தற்போது தொடங்கியுள்ளன. இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக, சாலையின் இருபுறமும் உள்ளூர் வகை மலர்ச் செடிகள், நிழல் தரும் மரங்கள் மற்றும் புதர்கள் நடப்பட்டு பசுமையாக்கப்படும்.
 
விமானப் போக்குவரத்திற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் நேர்த்தியான நவீன விளக்கு வசதிகள் சாலையெங்கும் அமைக்கப்படும். மேலும், இந்த வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ள இரண்டு முக்கியப் பூங்காக்களும் புதிய பொலிவு பெறவுள்ளன.
 
தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரம், பாரம்பரியக் கலைகள் மற்றும் சென்னையின் வரலாற்றைப் பிரதிபலிக்கும் வரவேற்கத்தக்க அலங்காரப் பலகைகள், நவீன வடிவமைப்பிலான பேருந்து நிறுத்தங்கள், தரமான நடைபாதைகள் மற்றும் மிதிவண்டிப் பாதைகள் போன்ற அழகியல் கூறுகள் இதில் இடம்பெறுகின்றன. 
 
இத்திட்டத்திற்குத் தனியாக நிலம் கையகப்படுத்தத் தேவையில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்த வாரம் நடைபெறவுள்ள உயர் அதிகாரிகளின் கூட்டத்தில் இதன் முக்கிய அம்சங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு, பணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கப்படவுள்ளன.
 
Edited by Siva
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