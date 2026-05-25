இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா? மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. மத்திய அரசுக்கு கண்டனம்..!
ஈரான் போர் காரணமாக சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டுள்ள கச்சா எண்ணெய் விநியோக தட்டுப்பாட்டால், இந்தியாவில் கடந்த 11 நாட்களில் நான்காவது முறையாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி விலை உயர்வால், நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 100 ரூபாயை கடந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
இன்று, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2.61-ம், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2.71-ம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய மாற்றத்தின்படி, டெல்லியில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.102.12-க்கும், டீசல் ரூ.95.20-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதேபோல் சென்னையிலும் பெட்ரோல் விலை உயர்ந்து லிட்டருக்கு ரூ.107.77 ஆகவும், டீசல் விலை ரூ.99.55 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது. மும்பை மற்றும் கொல்கத்தாவிலும் எரிபொருள் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்முஸ் கடல் வழித்தடத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளால், இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்பட்டு வரும் கடுமையான நஷ்டத்தை ஈடுகட்டவே இந்த விலை உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. ஏற்கனவே அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் தவித்து வரும் நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு, இந்த எரிபொருள் விலை உயர்வு கூடுதல் சுமையையும், கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
வரும் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பல கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.