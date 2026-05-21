  4. From Mobile Shop Owner to TN Transport Minister: The Inspiring Rise of TVK's Tamilan Parthiban
Last Updated : Thursday, 21 May 2026 (16:08 IST)

மொபைல் கடை வைத்திருந்தவர் இன்று போக்குவரத்து அமைச்சர்.. இதுதான் தவெக...

தமிழக வெற்றி கழகத்தின்  மிக முக்கிய முகங்களில் ஒருவரான ‘விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்’, சேலம் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று, தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையின் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஒரு சாதாரண பின்னணியில் இருந்து வந்து, இன்று மாநிலத்தின் மிக முக்கியத் துறையின் அமைச்சராக உயர்ந்திருக்கும் அவரது அரசியல் பயணம் பலரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.
 
சேலம் மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டையை சேர்ந்த பார்த்திபன், 12-ஆம் வகுப்பு வரை படித்துவிட்டு சாதாரணமாக ஒரு மொபைல் கடை நடத்தி வந்தவர். முதலமைச்சர் விஜய்யின் தீவிர ரசிகரான இவர், கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவருடன் இணைந்து மக்கள் பணிகளில் பயணித்து வருகிறார். சேலம் மாவட்ட விஜய் ரசிகர் மன்றத்தின் முக்கிய நிர்வாகியாக பணியாற்றியவர், பின்னர் தவெக-வின் சேலம் மத்திய மாவட்ட செயலாளராக உயர்ந்தார். விஜய் மீதான ஈர்ப்பால், அவரது ஆரம்பகால திரைப்படங்கள் சிலவற்றில் சிறிய வேடங்களிலும் பார்த்திபன் நடித்துள்ளார்.
 
விஜய்யின் தீவிர விசுவாசியாக களமிறங்கிய முதல் தேர்தலிலேயே கோட்டையை எட்டிப்பிடித்துள்ள தமிழன் பார்த்திபனுக்கு, மக்களின் அத்தியாவசியத் தேவையான போக்குவரத்து துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிய குடும்பத்தில் இருந்து வந்த ஒரு தொண்டனுக்கு மந்திரி பதவி வழங்கி அழகு பார்த்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவையே உலுக்கிய புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய முக்கிய பயங்கரவாதியான ஹம்சா பர்ஹான், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் முசாபராபாத் பகுதியில் இந்த அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

இந்தியாவின் முன்னணி தேர்தல் வியூகவகுப்பாளரும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர், பாட்னாவின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள 'பீகார் நவ்நிர்மாண்' ஆசிரமத்திற்கு தனது இருப்பிடத்தை அதிரடியாக மாற்றியுள்ளார். தர்பங்கா பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பீகார் அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தல் வரை தான் ஆசிரமத்திலேயே தங்கி மக்கள் பணியாற்ற போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மிக முக்கிய முகங்களில் ஒருவரான 'விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்', சேலம் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று, தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையின் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஒரு சாதாரண பின்னணியில் இருந்து வந்து, இன்று மாநிலத்தின் மிக முக்கியத் துறையின் அமைச்சராக உயர்ந்திருக்கும் அவரது அரசியல் பயணம் பலரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.

ஒரு புது ஆட்சி பதவி ஏற்கும் போது அமைச்சரவையை அமைப்பார்கள். ஏனெனில், தமிழக அரசின் 35 துறைகளும் அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும்

பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளிலும் பயணித்தவர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் நடிகர் விஜய் தவெகவை துவங்கிய போது தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டார் .