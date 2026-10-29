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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (09:02 IST)

பெண்கள் மட்டுமல்ல, மாற்று திறனாளிகளுக்கும் இலவச பேருந்து.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு...

மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவச பயணம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (09:02 IST)
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மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பேருந்து கட்டண சலுகையை விரிவுபடுத்தி தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இனி குளிர்சாதன பேருந்துகளை தவிர்த்து, மாநகர, நகர, விரைவு ,  டீலக்ஸ், புறநகர் மற்றும் மலைப்பகுதி பேருந்துகள் என அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
நாற்பது சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் மாற்றுத்திறன் கொண்ட இருபத்தொரு வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளும் இச்சலுகையை பெறலாம். பேருந்தில் ஏறும்போது தமிழக அரசால் வழங்கப்படும் பதினாறு இலக்க எண் கொண்ட தனித்துவ அடையாள அட்டையை நடத்துனரிடம் காண்பிக்க வேண்டும். தனியாக பயணம் செய்ய இயலாதவர்கள் தங்களது துணையாளர் ஒருவருடன் சேர்ந்து எந்தவித கட்டணமும் இன்றி 100% இலவசமாக பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.
 
இந்த திட்டத்திற்காக ஏற்கனவே 2026-2027-ம் ஆண்டில் ரூ.95 கோடி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது கூடுதலாக ரூ.7 கோடியே 90 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.114 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
 
 மேலும், பயணிகளின் பயன்பாட்டை கணக்கிட நடத்துனர் இலவச பயணச்சீட்டை வழங்குவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்ற பேரவையின் ஒப்புதல் பெறும் வரை எதிர்பாரா செலவின நிதியிலிருந்து முன்பணம் பெறப்பட்டு இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என நிதித்துறையின் இசைவுடன் ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று அரசு அறிவித்துள்ள இந்த அதிரடிச் சலுகை பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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