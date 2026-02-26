வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026 (09:48 IST)

தாம்பரம் முதல் சென்னை கடற்கரை வரை இலவச பேருந்து.. ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை..!

tambaram
தாம்பரம் முதல் சென்னை கடற்கரை வரையிலான மின்சார ரயில் சேவைகளில் நிலவும் கூட்ட நெரிசலை குறைக்கத் தெற்கு ரயில்வே புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 
அதன்படி, காலை மற்றும் மாலை நேர பீக் ஹவர்ஸ்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகளில் ரயில் பயணிகள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம்.
 
செல்லுபடியாகும் ரயில் டிக்கெட் அல்லது ரயில் சீசன் பாஸ் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த சலுகையைப் பெற முடியும். பயணிகளின் வசதிக்காக ஒவ்வொரு 7 நிமிட இடைவெளியிலும் இந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ரயில்களில் ஏற்படும் நெரிசலை தவிர்க்கவும், நேரத்தை சேமிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று முதல் அதாவது பிப்ரவரி 25, 2026 முதல் இந்த சேவை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva

பெண் அமைச்சர் மீது சரமாறி தாக்குதல்.. கழுத்து, கைகளில் காயம்.. பெரும் பரபரப்பு..!

பெண் அமைச்சர் மீது சரமாறி தாக்குதல்.. கழுத்து, கைகளில் காயம்.. பெரும் பரபரப்பு..!கேரள சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் மீது மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பினர் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக கூட்டணியில் இழுபறி!.. சென்னை வரும் ராகுல்காந்தி!.. விஜயை சந்திப்பாரா?..

திமுக கூட்டணியில் இழுபறி!.. சென்னை வரும் ராகுல்காந்தி!.. விஜயை சந்திப்பாரா?..தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே கூட்டணி இன்னும் உறுதியாகாமல் இளுபறி நீடித்து வருகிறது.

12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு!.. சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு!.. தமிழக அரசு உத்தரவு...

12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு!.. சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு!.. தமிழக அரசு உத்தரவு...2025 - 26 கல்வி ஆண்டிற்கான 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தமிழகத்தில் மார்ச் 2ம் தேதி துவங்கி மார்ச் 26ம் தேதி முடிவடையும் எனது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ்!.. இரண்டு பெண்களுடன் தொடர்பு இருந்தது.. ஆனால்!.. பில்கேட்ஸ் அதிர்ச்சி..

எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ்!.. இரண்டு பெண்களுடன் தொடர்பு இருந்தது.. ஆனால்!.. பில்கேட்ஸ் அதிர்ச்சி..கடந்த பல நாட்களாகவே எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ் தொடர்பான பல புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகி உலக நாடுகளிடம் பரபரப்பை எற்படுத்தி வருகிறது.

ஆபாச ஓடிடி தளங்களுக்கு தடை!.. மத்திய அரசு அதிரடி...

ஆபாச ஓடிடி தளங்களுக்கு தடை!.. மத்திய அரசு அதிரடி...40 வருடங்களுக்கு முன்பு ஆபாச புத்தகங்கள் கிடைத்தன..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com