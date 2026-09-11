நடிகர் பிரதீப் ராஜ் சென்னையில் படுகொலை.. நவீன் குமார் தலைமையிலான கும்பல் கைது..!
சென்னையை அடுத்த திருவொற்றியூர் பகுதியில் பண தகராறு காரணமாக நடிகர் பிரதீப் ராஜ் வெட்டி கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் நான்கு பேரை சென்னை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை துறைமுக ஊழியரும், நடிகருமான பிரதீப் ராஜ் புதன்கிழமை இரவு தன் வீட்டிற்கு அருகில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தபோது, நவீன் குமார் தலைமையிலான கும்பலால் வழிமறித்து தாக்கப்பட்டுள்ளார். தலை மற்றும் முகத்தில் பலத்த வெட்டுக்காயங்கள் ஏற்பட்டதால் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
பிரதீப் ராஜின் தாய் ராணி, அப்பகுதியில் உணவகம் நடத்தி வந்த நவீனிடம் வாங்கிய 9 லட்சம் ரூபாய் கடன் விவகாரமே இந்தக் கொலைக்கு காரணமாகும். கடன் தொகையை திரும்ப கேட்டபோது ஏற்பட்ட தகராறில், கடந்த ஜூலை மாதம் பிரதீப் ராஜ் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் ஜாமினில் வெளிவந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அப்பகுதியில் விநாயகா் சிலை அமைப்பு தொடர்பான முன்விரோதமும் இருந்துள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்ட நிலையில், இந்த கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
தகவலறிந்த தனிப்படை காவல்துறை உடனடியாக செயல்பட்டு மாதவரத்தில் தலைமறைவாக இருந்த நவீன் குமார் மற்றும் அவனது கூட்டாளிகளான ஹரிகிருஷ்ணன், ஜபார், லோகேஷ் ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்ததுடன், அவர்களிடமிருந்து ஆயுதங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர். கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன்பு பிரதீப் ராஜ் தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva