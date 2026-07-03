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Last Updated : Friday, 3 July 2026 (14:21 IST)

அதிமுகவிலிருந்து முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச் செல்வன் அதிரடி விலகல்: தவெகவுக்கு செல்வாரா?

வைகைச் செல்வன் விலகல்
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (14:21 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (14:21 IST)
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அதிமுகவின் முக்கிய பேச்சாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வைகை செல்வன் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் விலகுவதாக அறிவித்துள்ளது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை தொண்டர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்கத் திட்டமிட்டதன் மூலம், தனது அடிப்படை கொள்கையான திமுக எதிர்ப்பு நிலையிலிருந்து அதிமுக சமரச போக்கிற்கு சென்றுவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
தேர்தல் நேரத்தில் தான் தனித்து விடப்பட்ட நிலையிலும் கூட, கழகத்திற்காக தீவிர தேர்தல் பரப்புரையாற்றியதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர், "மரணத்தை விட கொடியது புறக்கணிப்பு" என்பதை தற்போது ஆழமாக உணர்ந்து கொண்டதாக தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
"மதியாதார் முற்றம் மிதிப்பது தன் மானத்திற்கு இழுக்கு" என்ற வாக்கிற்கு இணங்கவே தான் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகக் கூறிய வைகை செல்வன், புதிய இடத்தில் நடுவதற்கு பிடுங்கிப் போன செடியில் ஒட்டியிருக்கும் பழைய மண்ணை போல, இந்த இயக்கத்திற்காக தான் ஆற்றிய உழைப்பும், பழைய நினைவுகளும் என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் தவிப்பதாக தனது அறிக்கையில் உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

Edited by Siva
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Webdunia

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