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  4. Former Minister Senthil Balaji Appears in Chennai Court After Month-Long Hiding in TVK Government Ouster Plot Case
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (11:29 IST)

தலைமறைவாக இருந்த செந்தில் பாலாஜி வெளியே வந்தார்.. நீதிமன்ற வளாகத்தில் பரபரப்பு..

Senthil Balaji
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (11:29 IST)
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த.வெ.க அரசை கவிழ்க்க முயன்றதாக தொடரப்பட்ட பரபரப்பான வழக்கில், சுமார் ஒரு மாத காலமாக தலைமறைவாக இருந்த தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சென்னை நீதிமன்றத்தில் திடீரென ஆஜராகியுள்ளார். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த சில வாரங்களாக காவல்துறை இவரை தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், தற்போது நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜராகியுள்ளது பல்வேறு கேள்விகளையும் விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
 
தமிழகத்தில் மக்களின் பேராதரவோடு வெற்றிகரமாக நடந்து வரும் த.வெ.க ஆட்சியை சீர்குலைக்க எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து பல சதிவேலைகளில் ஈடுபட்டு வருவது நாடறிந்ததே. முறையான அரசியல் வழிகளில் வெற்றி பெற முடியாதவர்கள், இதுபோன்ற குறுக்கு வழிகளையும் சட்டவிரோத செயல்களையும் கையாண்டு மாநிலத்தின் அமைதியை குலைக்க முயல்கின்றனர். 
 
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அரங்கேற்றப்பட்ட இந்தச் சதித்திட்டத்தின் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை தமிழக மக்கள் மிகத் தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டுள்ளனர்.
 
இந்த நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் தொடபுடையவர் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்ட  செந்தில் பாலாஜி நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  
 
 
Edited by Siva
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