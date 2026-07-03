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முன்னாள் அமைச்சர் ஏவ வேலு சிங்கப்பூர் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. இந்தியா திரும்புவாரா? விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பாரா?
சமீபத்தில் ஏவ வேலுவின் வீடு மற்றும் அவருக்குச் சொந்தமான பல்வேறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடிச் சோதனையை நடத்தினார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 3-ஆம் தேதியான இன்று அவர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.
இன்று அவர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை முன்னிலையில் ஆஜராவார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரது வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் அவர் இன்று வரமாட்டார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. அவரது உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவர் சிகிச்சைக்காகச் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அவருக்கு இருதயத் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதால், அவரால் இந்த விசாரணைக்கு நேரில் வரமுடியவில்லை என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. அதே நேரத்தில், அவர் விசாரணைக்கு முழுமையாக ஒத்துழைப்பு அளிப்பார் என்றும் அவரது தரப்பில் கூறப்படுகிறது. சிங்கப்பூரிலிருந்து அவர் எப்போது இந்தியா திரும்புவார், எப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு ஆஜராவார் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva
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செந்தில் பாலாஜி சகோதரர் முன்ஜாமின் மனு.. தள்ளுபடியாகுமா? கைது செய்யப்படுவாரா?
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போதைய மிக ஹாட் டாப்பிக்காக மாறியுள்ளது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமாரின் முன்ஜாமீன் விவகாரம். தமிழக வெற்றிக் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினரை குதிரை பேரம் மூலம் விலைக்கு வாங்க முயற்சி செய்ததாகவும், அதற்காக சுமார் 35 கோடி ரூபாய் வரை பேரம் பேசியதாகவும் அதிர்ச்சி புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பதியப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
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தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய மிக ஹாட் டாப்பிக்காக மாறியுள்ளது முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது விவகாரம். தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யை ஒருமையில் பேசியதாக எழுந்த கடுமையான புகாரை அடுத்து, இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. கைது நடவடிக்கையை தவிர்க்க அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.