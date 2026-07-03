  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Former Minister Anitha Radhakrishnan Arrested After Dismissal of Anticipatory Bail Over Remarks Against CM Vijay
Written By
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (15:36 IST)

வழக்கறிஞர் வந்தா தான் வருவேன்.. இல்லனா எங்கயும் வர மாட்டேன்.. போலீசாருடன் வாக்குவாதம் செய்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்...

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (15:32 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (15:36 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய மிக ஹாட் டாப்பிக்காக மாறியுள்ளது முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது விவகாரம். தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யை ஒருமையில் பேசியதாக எழுந்த கடுமையான புகாரை அடுத்து, இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. கைது நடவடிக்கையை தவிர்க்க அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
 
இருப்பினும், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அவரது முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது. மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே, ஆய்வு கூட்டத்தில் இருந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை போலீஸார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். அப்போது அவரது கையை பிடித்து வலுக்கட்டாயமாக அழைத்து செல்ல முயன்றபோது, "வழக்கறிஞர் வந்தா தான் நான் வருவேன்.. இல்லனா எங்கயும் வர மாட்டேன்..!" என்று அவர் போலீஸாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற பிறகு, கைது செய்யப்பட்டுள்ள முதல் முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த அதிரடி கைது நடவடிக்கையைக் கண்டித்து அவரது ஆதரவாளர்கள் உடனடியாக வீதிகளில் இறங்கி சட்டென போராட்டத்தில் குதித்தனர். இதனால் அந்தப் பகுதியே பெரும் போர்க்களமாக மாறி, தமிழக அரசியலில் உச்சக்கட்ட பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

அயோத்தி ராமர் கோயிலில் நன்கொடை பணம் மோசடி.. ஆர்.எஸ்.எஸ். கூறிய அதிர்ச்சி கருத்து...

அயோத்தி ராமர் கோயிலில் நன்கொடை பணம் மோசடி.. ஆர்.எஸ்.எஸ். கூறிய அதிர்ச்சி கருத்து...உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தி ராமர் கோயிலில் நன்கொடை பணம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக எழுந்த புகார்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள ராம பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

5.04 கோடி ரூபாய்மதிப்புள்ள ஆடம்பர காரில் சறுக்கு விளையாடி சேதப்படுத்திய சிறுவர்கள்... பெற்றோர் மீது வழக்கு...

5.04 கோடி ரூபாய்மதிப்புள்ள ஆடம்பர காரில் சறுக்கு விளையாடி சேதப்படுத்திய சிறுவர்கள்... பெற்றோர் மீது வழக்கு...சீனாவின் யுன்னான் மாகாணத்தில் உள்ள குன்மிங் நகரில், தனது ஆடம்பர ஃபெராரி காரை சேதப்படுத்திய சிறுவர்களின் பெற்றோருக்கு எதிராக கார் உரிமையாளர் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுத்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் வெறும் 35 ரூபாய் மருந்து அமெரிக்காவில் ரூ.85,000.. அமெரிக்க பெண் சுட்டிக்காட்டிய மருத்துவ கொள்ளை...

இந்தியாவில் வெறும் 35 ரூபாய் மருந்து அமெரிக்காவில் ரூ.85,000.. அமெரிக்க பெண் சுட்டிக்காட்டிய மருத்துவ கொள்ளை...அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவின் மருத்துவ செலவுகளை ஒப்பிட்டு அமெரிக்க பெண் ஒருவர் வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

சகோதரரை தாக்கிய வழக்கு!.. அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு சிக்கல்!...

சகோதரரை தாக்கிய வழக்கு!.. அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு சிக்கல்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை ஆர்.கே நகர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டவர் மரிய வில்சன். அந்த தொகுதியில் 97 ஆயிரத்து 800 வாக்குகள் பெற்று மரிய வில்சன் வெற்றி பெற்றார்.

முன்னாள் அமைச்சர் ஏவ வேலு சிங்கப்பூர் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. இந்தியா திரும்புவாரா? விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பாரா?

முன்னாள் அமைச்சர் ஏவ வேலு சிங்கப்பூர் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. இந்தியா திரும்புவாரா? விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பாரா?சமீபத்தில் ஏவ வேலுவின் வீடு மற்றும் அவருக்குச் சொந்தமான பல்வேறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடிச் சோதனையை நடத்தினார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 3-ஆம் தேதியான இன்று அவர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.