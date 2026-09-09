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  4. Former Delhi Chief Secretary Rakesh Mehta Dies by Suicide in Noida
Written By SIVA SIVA

முன்னாள் தலைமை செயலாளர் தற்கொலை.. கடிதத்தில் முக்கிய தகவல்..

suicide
Written By: SIVA
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (11:09 IST)
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டெல்லியின் முன்னாள் தலைமை செயலாளரும், மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான ராகேஷ் மேத்தா நொய்டாவில் உள்ள தனது இல்லத்தில் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில், சம்பவ இடத்திலிருந்து காவல்துறையினர் ஒரு கடிதத்தை கைப்பற்றியுள்ளனர். அதில், தான் நீண்ட நாட்களாக எதிர்கொண்டு வந்த தீவிரமான உடல்நல குறைபாடு மற்றும் கடுமையான மன உளைச்சல் காரணமாகவே இந்த விபரீத முடிவை எடுத்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
1975-ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ராகேஷ் மேத்தா, டெல்லியின் முன்னாள் முதல்வர் ஷீலா தீக்ஷித் ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்தவர். டெல்லி மாநகராட்சி ஆணையராகவும், 2007 முதல் தலைமைச் செயலாளராகவும் திறம்பட பணியாற்றிய இவர், தலைநகரின் போக்குவரத்து, மின்சாரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகளில் முத்திரை பதித்துள்ளார். 
 
குறிப்பாக, 2010-ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளின் போது தலைமை செயலாளராக பணிபுரிந்து, அதன் ஒட்டுமொத்த நிர்வாக ஒருங்கிணைப்பில் முக்கிய பங்காற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
அவரது மறைவு டெல்லி அரசியல் மற்றும் நிர்வாக வட்டாரத்தினரிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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