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Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (14:30 IST)

இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்

விஜயபாஸ்கர்
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (14:28 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (14:30 IST)
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அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் முக்கிய தலைவருமான சி. விஜயபாஸ்கர் சமீபத்தில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், இன்று நடந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இவருடன் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரான எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உட்பட மேலும் நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்களும், எட்டு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் தவெக-வில் இணைந்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த இணைப்பு விழாவில் பேசிய சி. விஜயபாஸ்கர், "பொதுச்செயலாளர் அவர்களே! இங்கே நீங்கள் பார்ப்பது வெறும் டிரைலர் மட்டும்தான். மெயின் பிக்சரை முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் அனுமதி பெற்று டெல்டாவில் காட்டுவோம். இன்னொரு பிரம்மாண்ட இணைப்பு விழாவை நீங்கள் டெல்டா பகுதியில் நடத்த அனுமதி கொடுத்தால், அங்கே நம் வெற்றி கழகத்தின் உண்மையான பவர் என்ன என்பதை நாஙகள் நிரூபித்து காட்டுவோம்" என்று அதிரடியாக முழங்கினார்.
 
டெல்டா மண்டலத்தில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை ஒட்டுமொத்தமாக சரிக்கும் நோக்கில் அமைந்துள்ள அவரது இந்த ஆவேச பேச்சு, தற்போதைய அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பரபரப்பாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அடுத்தடுத்து மாற்றுக்கட்சி தலைவர்கள் தவெகவை நோக்கி படையெடுப்பது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் பலத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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