தொடர்புடைய செய்திகள்
- அதிமுக காரங்களை இதனால்தான் தவெகவில் சேர்க்கிறோம்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஓப்பனா சொல்லிட்டாரே!..
- தொட்டா விடமாட்டோம்னு சொன்னது இதுதானா விஜய்?!.. அறப்போர் இயக்கம் கேள்வி!...
- தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி!.. அதிமுக பிரமுகர் கைது!.. கொத்து கொத்தா கிளம்புறாங்களே!..
- டெல்டாவே மொத்தமா காலி!.. இனிமே அதிமுக லெட்டர் பேட் கட்சிதான்!.. சி.விஜயபாஸ்கர் பேட்டி!..
- இணைப்பு விழாவின் மொத்த கண்ட்ரோலையும் எடுத்து கொண்ட சி விஜயபாஸ்கர்.. களைகட்டும் விழா...
இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் முக்கிய தலைவருமான சி. விஜயபாஸ்கர் சமீபத்தில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், இன்று நடந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இவருடன் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரான எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உட்பட மேலும் நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்களும், எட்டு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் தவெக-வில் இணைந்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த இணைப்பு விழாவில் பேசிய சி. விஜயபாஸ்கர், "பொதுச்செயலாளர் அவர்களே! இங்கே நீங்கள் பார்ப்பது வெறும் டிரைலர் மட்டும்தான். மெயின் பிக்சரை முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் அனுமதி பெற்று டெல்டாவில் காட்டுவோம். இன்னொரு பிரம்மாண்ட இணைப்பு விழாவை நீங்கள் டெல்டா பகுதியில் நடத்த அனுமதி கொடுத்தால், அங்கே நம் வெற்றி கழகத்தின் உண்மையான பவர் என்ன என்பதை நாஙகள் நிரூபித்து காட்டுவோம்" என்று அதிரடியாக முழங்கினார்.
டெல்டா மண்டலத்தில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை ஒட்டுமொத்தமாக சரிக்கும் நோக்கில் அமைந்துள்ள அவரது இந்த ஆவேச பேச்சு, தற்போதைய அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பரபரப்பாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அடுத்தடுத்து மாற்றுக்கட்சி தலைவர்கள் தவெகவை நோக்கி படையெடுப்பது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் பலத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
Edited by Siva
சட்டவிரோதமாக ஜனநாயகனை பார்த்த 1.20 கோடி பேர்!.. அதிர்ச்சி தகவல்..
காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாமல் டிரான்ஸ்பர்.. பத்திரப்பதிவு துறை வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை...!
தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் அல்லது செலவு இல்லாமல் 132 சார்பதிவாளர்கள் அவர்கள் விருப்பப்பட்ட இடங்களிலேயே பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த அதிரடி மற்றும் வெளிப்படையான நடவடிக்கை பதிவுத்துறை வரலாற்றில் ஒரு புதிய சரித்திர சாதனையாக கருதப்படுகிறது என்று பதிவுத்துறை அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் தங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் முக்கிய தலைவருமான சி. விஜயபாஸ்கர் சமீபத்தில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், இன்று நடந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இவருடன் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரான எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உட்பட மேலும் நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்களும், எட்டு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் தவெக-வில் இணைந்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.