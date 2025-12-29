திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!
சென்னையின் அடையாளமான ஹோட்டல் சரவண பவனில் 2009-ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட உணவக ரசீது ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கம் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதை இந்த ரசீது தெள்ளத்தெளிவாக காட்டுகிறது.
 
அந்த ரசீதின்படி, ஒரு பிளேட் இட்லி வெறும் ரூ.14.50-க்கும், சப்பாத்தி செட் ரூ.26-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. மினி ஃபில்டர் காபியின் விலை வெறும் ரூ.8.83 மட்டுமே. அன்றைய வரி விகிதங்களுடன் சேர்த்து பில்லின் மொத்த தொகை வெறும் ரூ.50 என உள்ளது. இன்றைய சூழலில் இதே உணவுகளின் விலை சரவண பவனில் ரூ.200-ஐ தாண்டியுள்ள நிலையில், நெட்டிசன்கள் பலரும் தங்களின் பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
 
பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் அந்த ரசீதில் உள்ள மை அழியாமல் இருப்பது பலரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. சிலர் அந்த "பழைய பொற்காலத்தை" எண்ணி ஏக்கம் தெரிவிக்கின்றனர்.
 
 அதே சமயம், 2009-ஆம் ஆண்டின் சராசரி ஊதியத்துடன் ஒப்பிடும்போது, அப்போதும் இது ஒரு விலையுயர்ந்த ஹோட்டலாகவே கருதப்பட்டதாக சில பயனர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். இந்த பதிவு தற்போதைய விலைவாசி உயர்வு குறித்த ஆரோக்கியமான விவாதத்தை இணையத்தில் உருவாக்கியுள்ளது.
 
