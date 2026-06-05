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சுத்திகரிக்கப்படாத சாயக்கழிவுநீரை நேரடியாக வெளியேற்றிய நிறுவனங்கள்.. இடித்து தரைமட்டமாக்கிய அதிகாரிகள்...
நாமக்கல் மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளை மீறி சுத்திகரிக்கப்படாத சாயக்கழிவுநீரை நேரடியாக வெளியேற்றிய ஐந்து சாயப்பட்டறைகள் மீது மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் நடத்திய திடீர் சோதனையில், இந்த ஆலைகள் கழிவுநீரைத் தகுந்த சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் பொது இடங்களிலும், நீர்நிலைகளிலும் திறந்துவிட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து, அந்த ஐந்து சாயப்பட்டறைகளின் மின் இணைப்பை துண்டித்த அதிகாரிகள், ஆலைகளுக்குள் இருந்த சாயக் கழிவுநீர் சேமிப்புத் தொட்டிகளைப் பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மூலம் இடித்து தரைமட்டமாக்கி அதிரடியாக அகற்றினர். மேலும், தடையை மீறி மீண்டும் சாயப்பட்டறைகளை இயக்கினால் உரிமையாளர்கள் மீது கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், ஆலைகளுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் சாயப்பட்டறைகள் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, அப்பகுதி ஆலை உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதே வேளையில், விவசாய நிலங்களையும் நிலத்தடி நீரையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்ட இந்த நடவடிக்கைக்குப் பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் தங்களின் வரவேற்பைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
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