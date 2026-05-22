  4. Fishermen Families Appeal To CM Vijay To Rescue Tamil Nadu Fishermen From Sri Lankan Jail
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (09:03 IST)

முதலமைச்சர் விஜய் அய்யா.. நீங்க தான் எங்க பிள்ளைகளை காப்பாத்தனும்.. இலங்கை சிறையில் இருக்கும் மீனவரின் தாய் கண்ணீர்..!

இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு, அந்நாட்டு சிறைகளில் கடந்த 88 நாட்களாக வாடி வரும் தமிழக மீனவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்க கோரி, அவர்களது குடும்பத்தினர் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களிடம் கண்ணீர் மல்க உருக்கமான கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 
 
வாழ்வாதாரத்திற்காக கடலுக்குச் சென்ற தங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் மற்றும் கணவன்மார்கள் மாதக் கணக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதால், தங்களின் அன்றாட வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கிப் போயுள்ளதாகப் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் தங்களின் குமுறல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.
 
"முதலமைச்சர் விஜய் அய்யா.. நீங்க தான் எங்க பிள்ளைகளை தாயகம் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்" என்று நாகப்பட்டினம் மற்றும் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவப் பெண் ஒருவர் கண்ணீர் மல்கக் கைகூப்பிக் கோரிக்கை வைக்கும் காணொளி தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி, ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
மத்திய அரசிடம் உரிய அழுத்தம் கொடுத்து, தங்களின் குடும்ப பாரத்தைக் குறைக்க முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் உடனடியாக இந்த விவகாரத்தில் தலையிட வேண்டும் என மீனவ மக்கள் நம்புகின்றனர்.
 
