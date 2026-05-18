டாஸ்மாக் கடையில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.20 வசூல்: தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஊழியர்கள் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பது நீண்டகால புகாராக இருந்து வருகிறது. வழக்கமாக பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வாங்கும் முறைகேடு பரவலாக அரங்கேறி வந்த நிலையில், தற்போது முதன்முறையாக பாட்டிலுக்கு இருபது ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்த அதிர்ச்சி சம்பவம் தஞ்சாவூரில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
தஞ்சை மாவட்டம் எஸ். புதூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு டாஸ்மாக் மதுபான கடையில், மதுப்பிரியர்களிடம் ஒவ்வொரு மதுபான பாட்டிலுக்கும் கூடுதலாக இருபது ரூபாய் கட்டாய வசூல் செய்யப்படுவதாக மாவட்ட டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் சென்றன. இப்புகாரின் அடிப்படையில், அதிகாரிகள் அந்த குறிப்பிட்ட கடையில் அதிரடி தணிக்கை மற்றும் ரகசிய விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதிகாரிகளின் விசாரணையில், அரசு விதிகளை மீறி நுகர்வோர்களிடம் பாட்டிலுக்கு தலா ரூ.20 கூடுதலாக வசூலித்து அராஜகம் செய்தது அப்பட்டமாக நிரூபிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட அந்த டாஸ்மாக் கடையின் விற்பனையாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளரை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழக டாஸ்மாக் வரலாற்றிலேயே பாட்டிலுக்கு ரூ.20 கூடுதலாக வாங்கியதற்காக ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவது இதுவே முதல்முறை என்பதால், இந்த நடவடிக்கை மற்ற கடை ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
