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  4. First Time Ever: DVAC Targets Driving Schools in Mega Raid, Seizes Rs 30 Lakh Out of Rs 38 Lakh Bribe Cash
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Last Updated : Friday, 19 June 2026 (15:19 IST)

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக டிரைவிங் ஸ்கூல்களில் அதிரடி ரெய்டு: கணக்கில் வராத 30 லட்சம் பறிமுதல்!

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டு
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (15:18 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (15:19 IST)
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தமிழகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை  அதிகாரிகள், வழக்கமாக வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் மட்டுமே சோதனையிடும் மரபை உடைத்து, முதல் முறையாக ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளை குறிவைத்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த அதிரடி ரெய்டில், கணக்கில் வராத மொத்தம் 38 லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இதில் அதிர்ச்சியூட்டும் விஷயம் என்னவென்றால், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மொத்த தொகையில் சுமார் 30 லட்சம் ரூபாய், ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளில் இருந்தே நேரடியாக கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஆர்.டி.ஓ அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சமாக கொடுப்பதற்காக, இடைத்தரகர்களாக செயல்படும் டிரைவிங் ஸ்கூல் உரிமையாளர்கள் இந்த பணத்தை சேர்த்து வைத்திருந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. லைசென்ஸ் மற்றும் எஃப்.சி சான்றிதழ்களை எவ்வித சோதனையுமின்றி எளிதாக பெறுவதற்காக இந்த லஞ்ச பணம் கைமாறவிருந்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வட்டாரங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன.
 
டிரைவிங் ஸ்கூல்களின் இந்த முறைகேடான நெட்வொர்க்கை உடைக்க நடத்தப்பட்ட இந்த முதல் கட்ட அதிரடி ரெய்டு, லஞ்ச ஊழலில் ஈடுபடும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஓட்டுநர் பயிற்சிப் பள்ளி உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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