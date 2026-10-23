நிதி ஆலோசகர் ஹரிஷ் தற்கொலை!.. சாமுவேலுக்கு 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல்!..
சமூக வலைதளங்களில் நிதி மேலாண்மை தொடர்பாக ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்த ஹரிஷ் சமீபத்தில் தற்கொலை செய்துகொண்டார். புதுச்சேரியை சேர்ந்த யுடியூபர் ஜேசன் சாமூவேல் தன்னை தொடர்ந்து மிரட்டி வருவதாக ஹரிஷ் சில நாட்களுக்கு முன்பு வீடியோவை வெளியிட்டார். அதில் ஜேசன் சாமுவேல் தன்னை பற்றி பொய்யான கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பரப்புவதாகவும், தனக்கு ரூ.3 கோடி பணம் கொடுக்காவிட்டால் தன்மீது வழக்கு தொடர்ந்து தன்னை சிறையில் தள்ளி விடுவேன் என மிரட்டி வருவதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார்.
அதோடு செபி நிறுவனத்தின் பதிவு பெற்ற உரிமம் ஹரீஸிடம் இல்லை என கூறி ரிப்போர்ட் அடித்து ஹரிஷின் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் யூடியூப் சேனல்கள் சாமுவேல் முடக்கினார். ஆனாலும் வேறு பெயர்களில் கணக்குகளை தொடங்கி ஹரிஷ் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு இருந்தார். அதற்கு எதிராகவும் சாமுவேல் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டார். இதனால் மனமுடைந்து ஹரிஷ் வீட்டில் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதையடுத்து, ஹரிஷின் தந்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ஜேசன் சாமுவேலை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட சாமுவேலுக்கு 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட சாமுவேலுக்கு 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.