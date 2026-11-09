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Written By SIVA SIVA

தமிழ் நூல்கள் மட்டு மல்ல, ஆங்கில நூல்களிலும் போலி எழுத்தாளர்கள்: பிரபல பொருளாதார நிபுணர் பெயரில் மோசடி..

புத்தக முறைகேடு
Written By: SIVA
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (06:38 IST)
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கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் நடந்த புத்தக கொள்முதல் முறைகேட்டை தொடர்ந்து, மதுரையில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் திறக்கப்பட்ட கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்திலும் போலி ஆங்கில நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ள தகவலின்படி, 'Democracy and Peoples Right in the Contemporary World' என்ற புத்தகம் பீனீக்ஸ் பதிப்பகத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் ஆசிரியராக பிரபல பொருளாதார நிபுணர் ஜீன் டிரெஸ் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தான் அப்படி ஒரு புத்தகத்தையே எழுதவில்லை என்று ஜீன் டிரெஸ் வெளிப்படையாக மறுத்துள்ளார்.
 
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி போலி ஆசிரியர்கள் மற்றும் போலி பதிப்பகங்களின் பெயர்களில் புத்தகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு முறைகேடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. தன் பெயரில் வெளியாகியுள்ள இந்த போலி புத்தகம் குறித்து அதிர்ச்சியும் குழப்பமும் அடைந்துள்ளதாக கூறியுள்ள ஜீன் டிரெஸ், இதன் பின்னணியில் உள்ளவர்கள் மீது தமிழக அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
தமிழில் மட்டுமல்லாமல் ஆங்கில நூல்களிலும் இத்தகைய மோசடி நடந்துள்ளதால், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பொது நூலகங்களிலும் உள்ள ஆங்கில மற்றும் மின்னணு நூல்களின் உண்மை தன்மையை ஆராய வல்லுநர்கள் அடங்கிய சிறப்புக் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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