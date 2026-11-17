இலவச பஸ் பாஸ் மாணவர்கள் இன்னும் வாங்கவில்லையா? இதோ இன்னொரு வாய்ப்பு..
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண அட்டை வழங்குவதற்கான EMIS தள பதிவுக்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பள்ளிக்கல்வித்துறை இந்த அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்கு முன்பு, விடுபட்ட மாணவர்களின் சுயவிவரங்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் பேருந்து பயண அட்டை பெறுவதற்கான விருப்ப விவரங்களை EMIS இணையதளத்தில் அக்டோபர் 1 முதல் அக்டோபர் 15ஆம் தேதிக்குள் பதிவேற்றம் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், பல பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்கள் தரப்பிலிருந்து கோரப்பட்ட கூடுதல் அவகாசத்தின் அடிப்படையில், பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர் அவர்களின் புதிய உத்தரவின்படி, இந்தப் பதிவுகளை மேற்கொள்ள நவம்பர் 20, 2026 வரை அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அவகாசத்தை பயன்படுத்தி, இன்னும் பதிவு செய்யாத மாணவர்களின் விவரங்களை உடனுக்குடன் EMIS தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யுமாறு அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் அவர்களது பெற்றோர்களுக்கும் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.