புதன், 14 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 14 ஜனவரி 2026 (14:35 IST)

சென்னையில் 18 இடங்களை சுற்றிப்பார்க்க வெறும் 50 ரூபாய்.. இன்று முதல் அசத்தல் சேவை..!

சென்னையில் 18 இடங்களை சுற்றிப்பார்க்க வெறும் 50 ரூபாய்.. இன்று முதல் அசத்தல் சேவை..!
சென்னை மாநகரின் வரலாற்று சின்னங்கள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்களை மக்கள் குறைந்த செலவில் சுற்றிப் பார்க்கும் வகையில், 'சென்னை உலா' என்ற புதிய சுற்றுலா பேருந்து சேவையை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
 
இதன் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு:
 
கட்டணம்: ஒரு நபருக்கு வெறும் ரூ.50 மட்டுமே.
 
நேரம்: வார இறுதி நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை; வார நாட்களில் மாலை 4 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இச்சேவை கிடைக்கும்.
 
வழித்தடம்: மெரினா கடற்கரை, எழும்பூர் அருங்காட்சியகம், வள்ளுவர் கோட்டம், சாந்தோம் தேவாலயம், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட 18 முக்கிய இடங்களை இந்தப் பேருந்து இணைக்கிறது.
 
வசதி: ஒவ்வொரு 30 நிமிட இடைவெளியிலும் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
 
பழமை வாய்ந்த அரசு பேருந்துகளை புதுப்பித்து, பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் வகையில் இந்த சேவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் விடுமுறையை கழிக்கத் திட்டமிடும் சென்னை மக்களுக்கும், சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் இது ஒரு சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும்.
 
Edited by Siva

ஆசிரியர்களின் சம்பளம் ரூ.2500 அதிகரிப்பு.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு..!

ஆசிரியர்களின் சம்பளம் ரூ.2500 அதிகரிப்பு.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு..!தமிழகத்தில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்த பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக ஊதிய உயர்வை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அறிவித்துள்ளார்.

விரதம் இருந்தால் புற்றுநோய் குணமாகுமா? அண்ணாமலையை கலாய்க்கும் மருத்துவர்கள்..!

விரதம் இருந்தால் புற்றுநோய் குணமாகுமா? அண்ணாமலையை கலாய்க்கும் மருத்துவர்கள்..!தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, புற்றுநோயை குணப்படுத்துவதில் விரதத்தின் பங்கு குறித்து தெரிவித்த கருத்துக்கள் தற்போது பெரும் மருத்துவ விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பகுதி நேர ஆசியர்களின் ஊதியம் 15 ஆயிரமாக உயர்வு!.. அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு...

பகுதி நேர ஆசியர்களின் ஊதியம் 15 ஆயிரமாக உயர்வு!.. அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு...பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த பல நாட்களாகவே பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.

முன்பதிவில்லா டிக்கெட்டுகள் எடுப்பவர்களுக்கு 3% தள்ளுபடி.. ஆனால் இதை செய்ய வேண்டும்..!

முன்பதிவில்லா டிக்கெட்டுகள் எடுப்பவர்களுக்கு 3% தள்ளுபடி.. ஆனால் இதை செய்ய வேண்டும்..!ரயில்வே துறையின் 'ரயில் ஒன்' செயலி மூலம் முன்பதிவில்லா பயண சீட்டுகளை பெறுபவர்களுக்கு 3% போனஸ் சலுகை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com