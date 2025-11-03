திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (10:13 IST)

திமுக மட்டுமல்ல, அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் இருக்கிறது: செங்கோட்டையன் குற்றச்சாட்டு..!

திமுக மட்டுமல்ல, அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் இருக்கிறது: செங்கோட்டையன் குற்றச்சாட்டு..!
அண்மையில் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், திமுகவை போல் அதிமுக கட்சியிலும் குடும்ப அரசியல் நிலவுவதாக பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
கோவையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த செங்கோட்டையன், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பெயரை நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல், "திமுகவில் மட்டுமே குடும்ப அரசியல் இருப்பதாக பேசப்படுகிறது. ஆனால், அதிமுகவிலும் மகன், மைத்துனர், மாப்பிள்ளை ஆகியோரின் தலையீடுகள் உள்ளன என்பது நாட்டுக்கே தெரிந்த உண்மை," என்று குற்றஞ்சாட்டினார்.
 
மேலும், "தன்னால் முடியாத காரியத்தை தன்னால் முடியும் என்று சொல்லித் தன்னை ஏமாற்றிக்கொண்டு, மற்றவர்களையும் ஏமாற்றக் கூடாது," என்றும் அவர் கூறினார். புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் காலம் தொட்டு ஜெயலலிதா காலம் வரை இயக்கத்தின் வெற்றிக்காகவே தான் உழைத்ததாக செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
 
கட்சியின் விதிகளை மீறி ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரனுடன் இணைந்து பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தியதற்காக, அவரை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கிய நிலையில், இந்த குற்றச்சாட்டுகளை செங்கோட்டையன் முன்வைத்துள்ளார்.
 
 
Edited by Mahendran

இரண்டரை வருடம் முடிந்துவிட்டது.. முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா சித்தராமையா? டெல்லியில் டிகே சிவகுமார்

இரண்டரை வருடம் முடிந்துவிட்டது.. முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா சித்தராமையா? டெல்லியில் டிகே சிவகுமார்கர்நாடகாவில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் முதலமைச்சர் பதவியை மையப்படுத்திய அதிகார போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. முதலமைச்சர் சித்தராமையா, துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் மற்றும் அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி ஆகியோரை உள்ளடக்கிய இந்த போட்டி டெல்லியை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் 35 தமிழக மீனவர்கள் கைது.. இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்..!

இன்று ஒரே நாளில் 35 தமிழக மீனவர்கள் கைது.. இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்..!தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற 35 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் மீண்டும் கைது செய்துள்ளனர்.

5 ஆண்டு அவகாசம் தாருங்கள்.. வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாவிட்டால் அடுத்த முறை எனக்கு ஓட்டு வேண்டாம்: தேஜஸ்வி யாதவ்..!

5 ஆண்டு அவகாசம் தாருங்கள்.. வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாவிட்டால் அடுத்த முறை எனக்கு ஓட்டு வேண்டாம்: தேஜஸ்வி யாதவ்..!பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவரும், 'மகாகாத்பந்தன்' கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளருமான தேஜஸ்வி யாதவ், ஃபேஸ்புக் நேரலையில் இளைஞர்களை கவரும் வகையில் பிரச்சாரம் செய்தார்.

நைஜீரியாவை அமெரிக்க ராணுவம் தாக்கும்: டொனால்ட் டிரம்ப் கடும் எச்சரிக்கை..!

நைஜீரியாவை அமெரிக்க ராணுவம் தாக்கும்: டொனால்ட் டிரம்ப் கடும் எச்சரிக்கை..!நைஜீரியாவில் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத பயங்கரவாதிகள் கிறிஸ்தவர்களை படுகொலை செய்வதை தடுக்காவிட்டால், அமெரிக்க இராணுவம் நேரடி நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.

தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இடையே ஓய்வு: பிகாரில் மீன்பிடித்த ராகுல் காந்தி!

தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இடையே ஓய்வு: பிகாரில் மீன்பிடித்த ராகுல் காந்தி!பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் பரபரப்புக்கு மத்தியில், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சிறிது நேரம் ஒதுக்கி மீன்பிடிக்கச் சென்றது ஊடகங்களின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com