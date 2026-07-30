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  4. Expansion of Cargo Transport Services in Tamil Nadu Government Buses
Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (09:02 IST)

அரசு பேருந்துகளின் இனி சரக்கு அனுப்பும் வசதி.. அமைச்சர் விஜய் தமிழன் தகவல்...

Tamil Nadu Transport Department
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (09:02 IST)
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போக்குவரத்து துறையின் வருவாயை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு புதிய நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, அரசு பேருந்துகள் மூலம் பொதுமக்களும் வணிகர்களும் தங்களின் சரக்குகளை எளிதாக ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அனுப்பும் சரக்கு போக்குவரத்து சேவையை மேலும் விரிவுபடுத்திட அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
இந்த திட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்தும் வகையில், அரசு பேருந்துகளின் பக்கவாட்டுகளிலும் மற்றும் பின்புற பகுதிகளிலும் சரக்குகளை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான இடவசதியை அதிகரிக்க போக்குவரத்து கழகங்கள் தற்போது அதிரடியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. இதன் மூலமாக போக்குவரத்து கழகத்திற்குத் கூடுதல் மற்றும் நிலையான வருவாய் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்காக புதிய வடிவமைப்பு மாற்றங்களை மேற்கொள்ளும் பணிகளும் மிக விரைவில் தொடங்கப்படவுள்ளதாகத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
பொதுமக்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் பாதுகாப்பான பயணத்தை வழங்குவதோடு, அரசு போக்குவரத்து கழகங்களின் பொருளாதார சுமையை குறைக்கவும், லாபத்தை ஈட்டவும் இந்த திட்டம் பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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