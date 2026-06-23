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“விஜய் தலைமையில் சிறப்பான மக்களாட்சி: இன்னும் 15 வருஷத்துக்கு அவர்தான் சிஎம்!” – பத்திரிகையாளர் முத்தலீப் அதிரடி கணிப்பு
தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்களின் நிர்வாகத் திறமை மற்றும் மக்கள் நலன் சார்ந்த செயல்பாடுகள் குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர் முத்தலீப் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையில் மிகச் சிறப்பான மக்களாட்சி நடைபெற்று வருவதாக அவர் பாராட்டியுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் தற்போதைய அதிரடி நடவடிக்கைகள், கார்ப்பரேட் பாணி துல்லிய நிர்வாகம் மற்றும் மக்களின் நாடித் துடிப்பை அறிந்து செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் ஆகியவை பொதுமக்களிடையே அவருக்குப் பேராதரவை பெற்றுத் தந்துள்ளதாக முத்தலீப் குறிப்பிட்டுள்ளார். "இதே வேகத்திலும் விவேகத்திலும் ஆட்சி இப்படியே தொடர்ந்தால், வரும் காலங்களில் விஜய்யை அரசியல் ரீதியாக வீழ்த்துவது என்பது எந்தவொரு எதிர்க்கட்சிக்கும் எளிதான காரியமல்ல" என்றும் அவர் ஆணித்தரமாகக் கூறியுள்ளார்.
மேலும், தற்போதைய அரசியல் சூழலையும் மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவையும் கணிக்கையில், இன்னும் 15 ஆண்டுகளுக்குத் தமிழக அரசியலில் முதலமைச்சர் நாற்காலியில் விஜய் அவர்களே நீடிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகமாக உள்ளன என்று பத்திரிகையாளர் முத்தலீப் கணித்துள்ளார். இந்த அறிக்கை தவெக தொண்டர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
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தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.