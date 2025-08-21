வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (11:37 IST)

அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் தப்பு தப்புதான்! பதவிப்பறிப்பு மசோதாவுக்கு சீமான் ஆதரவு!

நேற்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்த பதவிப்பறிப்பு மசோதாவிற்கு நா.த.க ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

 

நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பதவிப்பறிப்பு மசோதாவை தாக்கல் செய்தார். இந்த புதிய மசோதாவின்படி, மக்கள் பிரதிநிதிகளான எம்.பி, எம்.எல்.ஏக்கள் தவறு செய்து சிறைக்கு சென்றால், 30 நாட்களுக்குள் விடுதலையாகாவிட்டால் அவர்களது பதவி பறிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

 

இந்த மசோதா குறித்து ஆதரவு கருத்து தெரிவித்துள்ள நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் “மக்கள் பிரதிநிதிகள் தவறு செய்து தண்டனை பெற்றால் அவர்களது பதவி நீக்கப்படுவது சரிதானே! அப்போதுதான் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும். இதுபோன்ற நிறைய சீர்திருத்தங்கள் அரசியலில் தேவை” என்று கூறியுள்ளார்.

 

ஆனால் இந்த சட்டத்தை சாதகமாக பயன்படுத்தி ஆளும் கட்சியினர் எதிர்கட்சியினரை 30 நாட்களுக்கும் மேல் சிறையில் அடைத்து பதவியை பறிக்கும் அபாயமும் உள்ளதாக அரசியல் நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெயில் 5 சதவீதம் தள்ளுபடி! - ரஷ்யா கொடுத்த சூப்பர் ஆஃபர்!

இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெயில் 5 சதவீதம் தள்ளுபடி! - ரஷ்யா கொடுத்த சூப்பர் ஆஃபர்!இந்தியா - ரஷ்யா இடையேயான கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் இந்தியாவிற்கு 5 சதவீதம் கச்சா எண்ணெய்யை விலை குறித்து தரப்போவதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது.

ஒரு வாரத்திற்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.400 உயர்வு..!

ஒரு வாரத்திற்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.400 உயர்வு..!கடந்த ஒரு வாரமாக தங்கம் விலை குறைந்து கொண்டே வந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்த நிலையில் இன்று திடீரென ஒரு சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து இருப்பது பொது மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தவெக மாநாட்டிற்கு சேர் கொடுக்க முடியாது என கூறிய ஒப்பந்ததாரர்.. கேரளாவில் இருந்து வரவழைப்பு..!

தவெக மாநாட்டிற்கு சேர் கொடுக்க முடியாது என கூறிய ஒப்பந்ததாரர்.. கேரளாவில் இருந்து வரவழைப்பு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாடு மதுரையில் இன்று நடைபெற உள்ள நிலையில், லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மாநாட்டுத் திடலில் குவிந்து வருகின்றனர். இந்த மாநாட்டிற்கான இருக்கைகளைத் தர முடியாது என ஒப்பந்ததாரர்கள் திடீரென கடைசி நேரத்தில் கைவிரித்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

5 கிமீ நடந்தே செல்லும் தவெக தொண்டர்கள்.. குவார்ட்டரும் பிரியாணியும் வாங்கும் தொண்டர்கள் அல்ல..!

5 கிமீ நடந்தே செல்லும் தவெக தொண்டர்கள்.. குவார்ட்டரும் பிரியாணியும் வாங்கும் தொண்டர்கள் அல்ல..!மதுரையில் நடைபெறும் த.வெ.க. மாநாட்டிற்காக, தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மாநாட்டிற்கு வரும் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகளை உறுதிசெய்யும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

வெஜிடபிள் பிரியாணில வெஜிடபிள் இல்ல.. அநியாய விலை! - கொந்தளித்த தவெக தொண்டர்கள்!

வெஜிடபிள் பிரியாணில வெஜிடபிள் இல்ல.. அநியாய விலை! - கொந்தளித்த தவெக தொண்டர்கள்!மதுரையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டிற்கு வந்த தொண்டர்கள் உணவு கடைகளில் தரம் குறைவான உணவு அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதால் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com