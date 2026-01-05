டெல்லி செல்கிறார் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஈஷா சிங் .. புதுவை தவெக மாநாட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பெண் சிங்கம்
புதுச்சேரி காவல்துறையில் பணியாற்றி வந்த இளம் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான ஈஷா சிங் , தற்போது மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் உத்தரவுப்படி டெல்லிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 2021-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரியான இவர், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் தனது பணியை தொடங்கினார். மிகக்குறுகிய காலத்திலேயே தனது துரிதமான செயல்பாடுகள் மற்றும் கடமை உணர்வால் மக்கள் மத்தியிலும், காவல்துறை வட்டாரத்திலும் நற்பெயர் பெற்றார்.
சமீபத்தில் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாட்டின் போது, பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஈஷா சிங்கின் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின. மாநாட்டிற்கு வந்த கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை கையாள்வதிலும் அவர் காட்டிய திறமை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் இவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமே உருவானது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது புதுச்சேரியில் இருந்து டெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள ஈஷா சிங், அங்குள்ள காவல் துறையில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க உள்ளார். ஒரு திறமையான பெண் அதிகாரியின் இந்த இடமாற்றம் புதுச்சேரி மக்களுக்கு சற்று வருத்தத்தை அளித்தாலும், தேசிய தலைநகரில் அவரது பணி சிறக்க பலரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இவரது இந்த மாற்றம் வழக்கமான நிர்வாக ரீதியான நடவடிக்கை என கூறப்படுகிறது.
Edited by Siva