திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (08:42 IST)

டெல்லி செல்கிறார் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஈஷா சிங் .. புதுவை தவெக மாநாட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பெண் சிங்கம்

டெல்லி செல்கிறார் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஈஷா சிங் .. புதுவை தவெக மாநாட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பெண் சிங்கம்
புதுச்சேரி காவல்துறையில் பணியாற்றி வந்த இளம் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான ஈஷா சிங் , தற்போது மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் உத்தரவுப்படி டெல்லிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 2021-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரியான இவர், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் தனது பணியை தொடங்கினார். மிகக்குறுகிய காலத்திலேயே தனது துரிதமான செயல்பாடுகள் மற்றும் கடமை உணர்வால் மக்கள் மத்தியிலும், காவல்துறை வட்டாரத்திலும் நற்பெயர் பெற்றார்.
 
சமீபத்தில் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாட்டின் போது, பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஈஷா சிங்கின் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின. மாநாட்டிற்கு வந்த கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை கையாள்வதிலும் அவர் காட்டிய திறமை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் இவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமே உருவானது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
தற்போது புதுச்சேரியில் இருந்து டெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள ஈஷா சிங், அங்குள்ள காவல் துறையில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க உள்ளார். ஒரு திறமையான பெண் அதிகாரியின் இந்த இடமாற்றம் புதுச்சேரி மக்களுக்கு சற்று வருத்தத்தை அளித்தாலும், தேசிய தலைநகரில் அவரது பணி சிறக்க பலரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இவரது இந்த மாற்றம் வழக்கமான நிர்வாக ரீதியான நடவடிக்கை என கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

விஜய் ஆசை நிராசைதான்!.. தவெகவுக்கு இருக்கு!.. ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவேசம்!..

விஜய் ஆசை நிராசைதான்!.. தவெகவுக்கு இருக்கு!.. ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவேசம்!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது விஜய் தனியாக தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா?

தவெக கூட்டணிக்கு யாரெல்லாம் வராங்க?!.. செங்கோட்டையன் சொல்லிட்டாரே!...

தவெக கூட்டணிக்கு யாரெல்லாம் வராங்க?!.. செங்கோட்டையன் சொல்லிட்டாரே!...நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்.

டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் இருவரையும் விஜய் கூட்டணியில் சேர்க்க தயங்குவது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்..!

டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் இருவரையும் விஜய் கூட்டணியில் சேர்க்க தயங்குவது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்..!அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகிய இருவரும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்கத் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். இருப்பினும், விஜய் தரப்பிலிருந்து இந்த விஷயத்தில் ஒருவித தயக்கம் நீடிப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.

2022 முதல் 2026 வைர!.. தமிழக அரசு கொடுத்த பொங்கல் பரிசின் விபரம்!....

2022 முதல் 2026 வைர!.. தமிழக அரசு கொடுத்த பொங்கல் பரிசின் விபரம்!....தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக திமுக எவ்வளவு பணம் கொடுக்கப் போகிறது என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் இருந்தது.

விஜய் பிரிக்கும் திமுக ஓட்டால் அதிமுகவுக்கு லாபமா? எடப்பாடியார் மீண்டும் முதல்வரா?

விஜய் பிரிக்கும் திமுக ஓட்டால் அதிமுகவுக்கு லாபமா? எடப்பாடியார் மீண்டும் முதல்வரா?சமீபத்திய அரசியல் ஆய்வுகளின்படி, விஜய்யின் வருகை குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் வாக்கு வங்கியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com