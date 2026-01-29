வியாழன், 29 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (16:35 IST)

கூட்டணிக்காக டெல்லிக்கு சென்று கனிமொழி கெஞ்சுகிறார்.. எடப்பாடி பழனிசாமி கிண்டல்..!

கூட்டணிக்காக டெல்லிக்கு சென்று கனிமொழி கெஞ்சுகிறார்.. எடப்பாடி பழனிசாமி கிண்டல்..!
திமுக கூட்டணிக்குள் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், காங்கிரஸ் கட்சியை தக்கவைத்துக்கொள்ள திமுக தற்போது கெஞ்சும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ராகுல் காந்தியை திமுக எம்பி கனிமொழி டெல்லியில் சந்தித்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்தபோது "காங்கிரஸை தக்கவைத்துக்கொள்ள டெல்லிக்கு சென்று கனிமொழி கெஞ்சும் அளவுக்கு திமுகவின் நிலைமை இன்று பரிதாபமாக மாறிவிட்டது" என்றார். 
 
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்கிறதா இல்லையா என்பதே சந்தேகமாக இருப்பதாகவும், அந்தக் கூட்டணியில் ஒருவிதமான தடுமாற்றம் நிலவி வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் இபிஎஸ்-ஸின் இந்த விமர்சனங்கள் தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Siva

41 பேர் இறந்தபோது நேரில் போகாதவர் ஒரு தலைவரா?!.. விஜயை விளாசிய பழனிச்சாமி!...

41 பேர் இறந்தபோது நேரில் போகாதவர் ஒரு தலைவரா?!.. விஜயை விளாசிய பழனிச்சாமி!...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதிலிருந்தே திமுகவை மட்டுமே கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். எனவே அவர் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பார் எதிர்பார்த்தார்கள் .

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை அதிமுகவில் சேர்க்க முடியாது!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டவட்டம்!..

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை அதிமுகவில் சேர்க்க முடியாது!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டவட்டம்!..அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பின் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தன்னிச்சசையாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

அதிமுகவில் சேர நான் தயார்!. என்னை சேர்த்திக்கிட்டா!.. மனம் திறந்து பேசும் ஓபிஎஸ்!...

அதிமுகவில் சேர நான் தயார்!. என்னை சேர்த்திக்கிட்டா!.. மனம் திறந்து பேசும் ஓபிஎஸ்!...அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஓ பன்னீர்செல்வம். ஆனால் சசிகலா தயவால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரான பின் ஓபிஎஸ் ஓரம் கட்டப்பட்டார்.

கமல்ஹாசன் கட்சியின் டார்ச் லைட் சின்னத்திற்கு திடீர் சிக்கல்.. என்ன காரணம்?

கமல்ஹாசன் கட்சியின் டார்ச் லைட் சின்னத்திற்கு திடீர் சிக்கல்.. என்ன காரணம்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மையம் கட்சிக்கு ஒரு புதிய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, ஒரு கட்சி தனது நிரந்தர சின்னத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றால், குறைந்தபட்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளில் போட்டியிட வேண்டும்.

நெல்லை தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடும் நயினார் நாகேந்திரன்? அவரே அளித்த பதில்..!

நெல்லை தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடும் நயினார் நாகேந்திரன்? அவரே அளித்த பதில்..!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையே கூட்டணி உறுதியாகியுள்ள நிலையில், தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com