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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

கரைந்து கொண்டே போகும் அதிமுக.. அமித்ஷாவை திடீரென சந்திக்கிறார் ஈபிஎஸ்...!

அதிமுக
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (16:24 IST)
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அதிமுகவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் உட்கட்சி பூசல் மற்றும் குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார். 
 
சமீபத்திய சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு, முன்னாள் அமைச்சர்கள் வேலுமணி மற்றும் சண்முகம் போன்றோரின் அதிருப்தி நடவடிக்கைகள் எடப்பாடி தரப்புக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மேலும், தவெக கட்சி முன்னாள் அமைச்சர்கள் உட்பட சில அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களைத் தன் பக்கம் இழுத்துள்ளதும், அவர்கள் மீதான சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு டெல்லி மேலிடத்தின் ஆதரவை கோர வேண்டிய கட்டாயத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
 
இந்த நெருக்கடியான சூழலை சமாளிக்க, 85 மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய எடப்பாடி பழனிசாமி, அடுத்தகட்டமாக டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை சந்தித்து ஆலோசிக்க முடிவு செய்துள்ளார். ஏற்கனவே கடந்த ஜூலை 22-ஆம் தேதியே இந்த சந்திப்புக்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தாலும், பல்வேறு அரசியல் காரணங்களால் அது தள்ளிப்போனது. 
 
தற்போது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்தவுடன், வரும் ஆகஸ்ட் இரண்டாவது வாரத்தில் இந்த முக்கிய சந்திப்பு நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கட்சியில் தனது தலைமையை தக்கவைக்கவும், அதிருப்தியாளர்களை ஒடுக்கவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கையில் எடுக்கும் இந்த டெல்லி விசிட் தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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