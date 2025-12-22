பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 தரவேண்டும்: தமிழக அரசுக்கு ஈபிஎஸ் கோரிக்கை..!
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசை கடுமையாக சாடினார். மக்கள் விரோத திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கம் கொண்ட கட்சிகள் தேர்தலின் போது கூட்டணி அமைக்கலாம் என்று அவர் மீண்டும் அழைப்பு விடுத்தார்.
குறிப்பாக பொங்கல் பரிசு குறித்து பேசிய அவர், அதிமுக ஆட்சியில் தான் முதலமைச்சராக இருந்தபோது குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ₹2,500 வழங்கியதை நினைவு கூர்ந்தார். "அன்று எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த ஸ்டாலின், ஏன் ₹5,000 தரக்கூடாது எனக்கேட்டார். இன்று அவரே முதலமைச்சராக இருப்பதால், மக்கள் மனம் குளிரும் வகையில் இந்த ஆண்டு ₹5,000 பொங்கல் பரிசாக வழங்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார். மேலும், பொங்கல் வர இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அரசு இன்னும் முறையான அறிவிப்பை வெளியிடாதது வேதனையளிப்பதாக கூறினார்.
திமுக தனது 525 தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் எதையுமே நிறைவேற்றாமல் மக்களை ஏமாற்றி வருவதாகவும், 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 150 நாட்களாக உயர்த்துவோம் என்ற வாக்குறுதி என்னவானது என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
இறுதியாக, இறந்தவர்கள் பெயரில் திமுகவினர் கள்ள ஓட்டு போடுவதை தடுக்க, போலி வாக்காளர்களை நீக்கும் தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையை வரவேற்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
Edited by Mahendran