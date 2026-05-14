பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
சில பணக்கார வீடுகளில் தகுதியே இல்லாத பல பெண்களுக்கு இந்தத் தொகை வீணாகச் சென்றடைகிறது. அரசுப் பணத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டியது மிக அவசியம். எனவே, அரசு உடனடியாகப் பயனாளிகளின் பட்டியலை மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும். கள ஆய்வு மேற்கொண்டு, உண்மையில் யார் தகுதியானவர்கள் என்பதை ஆராய வேண்டும்.
குறிப்பாக, வறுமைக் கோட்டிற்குக்கீழ் உள்ள ஏழைப் பெண்கள், கணவனை இழந்த கைம்பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்கு இந்தத் தொகையை வழங்குவதில் முதலிடம் அளிக்கப்பட வேண்டும். அரசு வழங்கும் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்பது ஒரு ஏழைப் பெண்ணின் மருந்துச் செலவிற்கோ அல்லது அன்றாட உணவிற்கோ பேருதவியாக இருக்கும்.
ஆனால், வசதியுள்ளவர்கள் இதை வாங்குவது தார்மீக ரீதியாக தவறானது. அரசு
தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு மட்டுமே நிதி சென்றடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் சமூக நீதி நிலைநாட்டப்படும் மற்றும் அரசின் நிதிச் சுமை குறைந்து உண்மையான பயனாளிகள் பயன்பெறுவார்கள்.
Edited by Siva
