  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Ensuring Social Justice: Prioritizing Deserving Beneficiaries for Women's Rights Grant
Written By
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (14:05 IST)

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?

மகளிர் உரிமைத் தொகை
Publish: Thu, 14 May 2026 (14:03 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (14:05 IST)
google-news
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. 
 
சில பணக்கார வீடுகளில் தகுதியே இல்லாத பல பெண்களுக்கு இந்தத் தொகை வீணாகச் சென்றடைகிறது. அரசுப் பணத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டியது மிக அவசியம். எனவே, அரசு உடனடியாகப் பயனாளிகளின் பட்டியலை மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும். கள ஆய்வு மேற்கொண்டு, உண்மையில் யார் தகுதியானவர்கள் என்பதை ஆராய வேண்டும். 
 
குறிப்பாக, வறுமைக் கோட்டிற்குக்கீழ் உள்ள ஏழைப் பெண்கள், கணவனை இழந்த கைம்பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்கு இந்தத் தொகையை வழங்குவதில் முதலிடம்  அளிக்கப்பட வேண்டும். அரசு வழங்கும் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்பது ஒரு ஏழைப் பெண்ணின் மருந்துச் செலவிற்கோ அல்லது அன்றாட உணவிற்கோ பேருதவியாக இருக்கும். 
 
ஆனால், வசதியுள்ளவர்கள் இதை வாங்குவது தார்மீக ரீதியாக தவறானது.   அரசு
தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு மட்டுமே நிதி சென்றடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் சமூக நீதி நிலைநாட்டப்படும் மற்றும் அரசின் நிதிச் சுமை குறைந்து உண்மையான பயனாளிகள் பயன்பெறுவார்கள்.
 
Magalir Urimai Thogai, Tamil Nadu Government, Social Welfare Schemes, Eligible Beneficiaries, Women Empowerment, MK Stalin, Transparency, Financial Assistance, Poverty Alleviation
 
Edited by Siva
 
About Writer
Webdunia

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த போது தமிழக அரசு பேருந்துகளில் மகளிர்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டது.

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான உதவித்தொகை மே 15-ஆம் தேதிக்குள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகப் பெண்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:

தவெக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனையா? அரசின் கடும் எச்சரிக்கை..!

தவெக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனையா? அரசின் கடும் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.