  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Ensuring Safety: Tamil Nadu Police Introduces 'Spectrum' Technology to Monitor Sexual Offenders
Written By

பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்குப் புதிய அரண்: தமிழ்நாடு காவல்துறையின் ‘ஸ்பெக்ட்ரம்’ தொழில்நுட்ப திட்டம்!

cm vijay
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (11:50 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (11:46 IST)
google-news
தமிழகத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைக் குறைக்கவும், அவர்களின் பாதுகாப்பை இன்னும் பலப்படுத்தவும் தமிழ்நாடு காவல்துறை ஒரு புதிய அதிரடித் திட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளது. பாலியல் குற்றவாளிகளைத் தொடர்ச்சியாக கண்காணிப்பதற்காக ‘ஸ்பெக்ட்ரம்’ என்ற அதிநவீன புதிய தொழில்நுட்பத் திட்டம் தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபட்டு சிறைக்குச் சென்று வந்த குற்றவாளிகளைத் தீவிரமாகக் கண்காணிப்பதாகும். இதன் மூலம், அவர்கள் மீண்டும் அதே போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்க முடியும். பாலியல் குற்றவாளிகளின் நடமாட்டங்கள், செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாகக் காவல்துறை அதிகாரிகள் மிகக் கூர்ந்து கவனிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
தமிழகத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்ய இத்தகைய நவீனத் தொழில்நுட்பங்கள் பெரிதும் உதவும் எனப் பாதுகாப்புப் பிரிவினர் தெரிவிக்கின்றனர். குற்றவாளிகளின் தரவுத்தளங்களை டிஜிட்டல் முறையில் ஒருங்கிணைத்து, அவர்கள் மீது ஒரு கண் வைத்திருப்பதன் மூலம் குற்றமில்லாத சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் என நம்பப்படுகிறது. தமிழ்நாடு காவல்துறையின் இந்த நவீன முன்னெடுப்பு பொதுமக்களிடையே, முக்கியமாகப் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia
அடுத்த கட்டுரையில்
இன்று முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கைதான தினம்.. நினைவு கூர்ந்த கனிமொழி!

அதிமுகவிலிருந்து விலகுகினார் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்: தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு!

அதிமுகவிலிருந்து விலகுகினார் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்: தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு!தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பமாக, கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் அதிமுகவிலிருந்து விலகுவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். தனது பதவியையும் அவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார். திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி முயற்சி செய்த செயலை தன்னால் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று தனது நீண்ட விலகல் அறிக்கையில் அவர் மிக காரசாரமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திமுக பிரமுகர் அரசகுமார் மோசடி: ரூ.200 கோடியைத் தாண்டும் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு!

திமுக பிரமுகர் அரசகுமார் மோசடி: ரூ.200 கோடியைத் தாண்டும் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு!தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு தேவையான அரசு அங்கீகாரத்தை பெற்று தருவதாக கூறி, பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் திமுக பிரமுகர் அரசகுமார் சமீபத்தில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் இவர் தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை சுருட்டியதாக தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. ஆனால், தற்போது தீவிரமடைந்துள்ள போலீஸ் விசாரணையில் இந்த மோசடியின் பின்னணியில் உள்ள அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள் ஒவ்வொன்றாக வெளிவர தொடங்கியுள்ளன.

கிலோவுக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.10 வரை அரிசி விலை உயர்வு: பொதுமக்கள் கடும் அவதி

கிலோவுக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.10 வரை அரிசி விலை உயர்வு: பொதுமக்கள் கடும் அவதிதமிழகத்தில் அத்தியாவசிய உணவு பொருளான அரிசியின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களைப் பெரும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, சாதாரண ரக அரிசி முதல் உயர்தர அரிசி வரை கிலோவுக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.10 வரை விலை உயர்ந்துள்ளது.

எனக்கு மாரியாதை முக்கியம்!. திருச்சியில் நான் போட்டியிடல!.. யூடர்ன் போட்ட ராகவா லாரன்ஸ்!..

எனக்கு மாரியாதை முக்கியம்!. திருச்சியில் நான் போட்டியிடல!.. யூடர்ன் போட்ட ராகவா லாரன்ஸ்!..தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் ராகவா லாரன்ஸ்.

அவர் அமரும் இடத்தில் அந்த மூன்றையும் எப்போதும் வைப்பேன் - பாக்யராஜ் குறித்து பகிர்ந்த பார்த்திபன்

அவர் அமரும் இடத்தில் அந்த மூன்றையும் எப்போதும் வைப்பேன் - பாக்யராஜ் குறித்து பகிர்ந்த பார்த்திபன்தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் ஜூன் மாதம் ஒரு கருப்பு மாதமாக மாறியிருக்கிறது. இம்மாதம் 10-ஆம் தேதி இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் மறைவுச் செய்தி