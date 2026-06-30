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பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்குப் புதிய அரண்: தமிழ்நாடு காவல்துறையின் ‘ஸ்பெக்ட்ரம்’ தொழில்நுட்ப திட்டம்!
தமிழகத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைக் குறைக்கவும், அவர்களின் பாதுகாப்பை இன்னும் பலப்படுத்தவும் தமிழ்நாடு காவல்துறை ஒரு புதிய அதிரடித் திட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளது. பாலியல் குற்றவாளிகளைத் தொடர்ச்சியாக கண்காணிப்பதற்காக ‘ஸ்பெக்ட்ரம்’ என்ற அதிநவீன புதிய தொழில்நுட்பத் திட்டம் தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபட்டு சிறைக்குச் சென்று வந்த குற்றவாளிகளைத் தீவிரமாகக் கண்காணிப்பதாகும். இதன் மூலம், அவர்கள் மீண்டும் அதே போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்க முடியும். பாலியல் குற்றவாளிகளின் நடமாட்டங்கள், செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாகக் காவல்துறை அதிகாரிகள் மிகக் கூர்ந்து கவனிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்ய இத்தகைய நவீனத் தொழில்நுட்பங்கள் பெரிதும் உதவும் எனப் பாதுகாப்புப் பிரிவினர் தெரிவிக்கின்றனர். குற்றவாளிகளின் தரவுத்தளங்களை டிஜிட்டல் முறையில் ஒருங்கிணைத்து, அவர்கள் மீது ஒரு கண் வைத்திருப்பதன் மூலம் குற்றமில்லாத சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் என நம்பப்படுகிறது. தமிழ்நாடு காவல்துறையின் இந்த நவீன முன்னெடுப்பு பொதுமக்களிடையே, முக்கியமாகப் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
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