சனி, 16 ஆகஸ்ட் 2025
  செய்திகள்
  செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 16 ஆகஸ்ட் 2025 (09:40 IST)

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை: தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு

தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் வீடு மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று அதிகாலை முதல் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல் என அவருக்குத் தொடர்புடைய பல இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்தச் சோதனை நடைபெற்று வருவதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள ஐ.பெரியசாமியின் இல்லம், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதி, திண்டுக்கல் மாவட்டம் துரைராஜ் நகரில் உள்ள அவரது வீடு, மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிலுவத்தூரில் உள்ள பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தி.மு.க. கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளருமான இ.பெ. செந்தில்குமாரின் வீடு ஆகிய இடங்களில் சோதனை நடத்தப்படுகிறது. 
தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ள நிலையில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் ஆளுங்கட்சி அமைச்சர்கள் மீது தொடர்ச்சியாக சோதனைகளை நடத்துவது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த சோதனை, வரும் நாட்களில் தமிழக அரசியலில் மேலும் பல விவாதங்களையும், குற்றச்சாட்டுகளையும் உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

நாகாலாந்து ஆளுநர் இல. கணேசன் மறைவு: முதல்வர், ஆளுநர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்

நாகாலாந்து ஆளுநர் இல. கணேசன் மறைவு: முதல்வர், ஆளுநர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்நாகாலாந்து மாநில ஆளுநர் இல. கணேசன் காலமானார். அவரது மறைவுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

டிரம்ப் - புதின் பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.. ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு புதின் எச்சரிக்கை..!

டிரம்ப் - புதின் பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.. ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு புதின் எச்சரிக்கை..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இடையேயான பேச்சுவார்த்தை அலாஸ்காவில் சுமார் மூன்று மணி நேரம் நடைபெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில், ரஷ்யா-உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவது தொடர்பாக எந்த ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகவில்லை என்றும், எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியா-சீனா கூட்டாளிகள்: அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புக்கு மத்தியில் சீனாவின் அதிரடி அறிவிப்பு

இந்தியா-சீனா கூட்டாளிகள்: அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புக்கு மத்தியில் சீனாவின் அதிரடி அறிவிப்புஇந்தியா மற்றும் சீனா உட்பட உலகின் பல நாடுகளுக்கு கடுமையான இறக்குமதி வரிகளை அமெரிக்கா விதித்து வரும் நிலையில், சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் இந்தியாவுடன் தங்களை "கூட்டாளிகள்" என்று குறிப்பிட்டு ஒரு பரபரப்பான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் வர்த்தக தடைகளுக்கு மத்தியில் இரு நாடுகளும் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்பதை இந்த அறிக்கை மறைமுகமாக உணர்த்துவதாக பல அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

ஜம்மு-காஷ்மீரில் திடீர் வெள்ளம்: குழந்தையைத் தோளில் சுமந்து சென்று உதவிய போலீஸ் அதிகாரி

ஜம்மு-காஷ்மீரில் திடீர் வெள்ளம்: குழந்தையைத் தோளில் சுமந்து சென்று உதவிய போலீஸ் அதிகாரிஜம்மு-காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் உள்ள சஷோடி பகுதியில் திடீர் மேக வெடிப்பு காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இந்த இயற்கைச் சீற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய காவல் துறை அதிகாரி ஒருவரின் செயல் சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டுகளைக் குவித்து வருகிறது.

ஹைதராபாத்தில் மதமாற்ற புகார்: முன்னாள் கணவர் மீது 'லவ் ஜிஹாத்' குற்றச்சாட்டு

ஹைதராபாத்தில் மதமாற்ற புகார்: முன்னாள் கணவர் மீது 'லவ் ஜிஹாத்' குற்றச்சாட்டுஹைதராபாத்தில் கட்டாய மதமாற்றம் தொடர்பாக ஒரு பெண் புகார் அளித்துள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

