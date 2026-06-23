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  4. Enforcement Directorate Conducts Raids At 18 Locations In Tamil Nadu Over Teacher Recruitment Exam Manipulation Case
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Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (08:54 IST)

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முறைகேடு வழக்கு: சென்னை, கோவை உட்பட 18 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை!

அமலாக்கத்துறை சோதனை
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (08:53 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (08:54 IST)
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தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதலே அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னை, திருச்சி, கோவை, மதுரை ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் உள்ள சுமார் 18-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்தச் சோதனையானது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
 
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் நியமன தேர்வுகளில் பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் மற்றும் முறையற்ற பண பரிமாற்றங்கள் நடந்ததாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டு, கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
 
மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரின் இந்த வழக்கின் அடிப்படையில், சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் நடந்துள்ளதா என்ற கோணத்தில் அமலாக்கத்துறை தற்போது தனது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. முறைகேட்டில் தொடர்புடைய முக்கிய நபர்கள், இடைத்தரகர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் வீடுகள், அலுவலகங்களை இலக்காக கொண்டு இந்தச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. 
 
டிஆர்பி தேர்வு முறைகேடு வழக்கில் அமலாக்கத்துறை களமிறங்கியிருப்பது அரசுப் பணியாளர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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