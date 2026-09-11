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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (09:12 IST)

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்.. யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு?

மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (09:12 IST)
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தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் தாராபுரம் (தனி) ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. 
 
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஐ.பரந்தாமனும், தவெக சார்பில் மரகதம் குமரவேலும், அதிமுக சார்பில் கணிதா சம்பத்தும் களம் காண்கின்றனர். அதேபோல் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் தாராபுரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் எஸ்.சுகன்யாவும், தவெக சார்பில் சத்தியபாமாவும், அதிமுக சார்பில் பானுமதியும் போட்டியிடுகின்றனர்.
 
வரலாற்று ரீதியாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் காங்கிரஸ், திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகியவை மாறி மாறி வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக நடந்து முடிந்த 2026 பொதுத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் வெற்றி பெற, தவெக மற்றும் திமுக முறையே அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்தன. மறுபுறம், தாராபுரம் தொகுதியிலும் திமுக மற்றும் அதிமுக தலா 6 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளதுடன், 2026 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் சத்தியபாமா வெற்றி வாகை சூடியிருந்தார்.
 
தற்போது நடைபெறவுள்ள இந்த இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மற்றும் அசுர பலத்துடன் வளர்ந்து வரும் தவெக ஆகிய கட்சிகளுக்கிடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இந்தத் தேர்தல் அரசியல் கட்சிகளுக்குத் தங்களின் செல்வாக்கை நிரூபிக்கும் ஒரு முக்கியமான பலப்பரீட்சைக் களமாக மாறியுள்ளதுடன், தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பையும் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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